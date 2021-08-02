Российский вирусолог объяснил пониженный уровень выработки антител к SARS-CoV-2 у молодежи

Российский ученый-вирусолог Максим Скулачев недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором обсудил вопрос формирования антител у представителей разных возрастных категорий населения. В частности, эксперт объяснил причину выработки более низкого уровня упомянутых защитных компонентов у молодых людей по сравнению с их более пожилыми согражданами.

Отправной точкой комментария медика, представляющего Московский государственный университет, стали результаты недавнего исследования его отечественных коллег, продемонстрировавшие довольно неожиданную многими тенденцию – у лиц пожилого возраста, которые переболели COVID-19, вырабатывается вдвое больше антител класса IgG, чем у их перенесших заболевание более молодых “визави”. Со своей стороны Максим Скулачев пояснил, что в данном случае такая динамика обусловлена особенностями реагирования на вирус организмов людей разного возраста. В частности, по словам ученого, человек обладает несколькими уровнями противовирусной защиты, и антитела являются лишь последним из них. Первым же, в свою очередь, вирусу противостоит врожденный иммунитет в виде белков-интерферонов. “Если их много, и организм удачным образом ответил на вирусную атаку, то инфекция будет подавлена и не пойдет дальше слизистых оболочек. Видимо, это и происходит у людей с бессимптомным и легким течением коронавируса”, – добавил специалист.

Однако, по словам исследователя, отсутствие успеха в уничтожении инфекции со стороны врожденного иммунитета, вызванное подавлением патогеном интерферонового ответа, автоматически включает действие иммунитета приобретенного, отвечающего за выработку антител. Таким образом, низкий показатель уровня антител после перенесенного заболевания объясняется именно отличной сопротивляемостью SARS-CoV-2 врожденной защитной иммунной функции, подавившей инфекцию еще в самом начале. “Тогда антитела вырабатываются в низком количестве или не вырабатываются вообще за ненадобностью”, – подытожил Скулачев. К слову, медик назвал высокий уровень антител у людей преклонных лет “естественной закономерностью”, вызванной возрастным ослаблением иммунитета.

Источник: www.m24.ru