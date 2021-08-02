Неубиваемый Motorola Defy с IP68, Gorilla Glass Victus с ремешком показали на живых фото

Новый смартфон с неубиваемыми характеристиками готовится вывести на рынок компания Motorola. Defy с IP68 и Gorilla Glass Victus уже появился на живых фото в Сети, вместе с ним производитель предлагает давно забытый ремешок.

До эпохи смартфонов многие мобильные телефоны имели специальное отверстие в корпусе для шнурка, на котором можно было носить гаджет на шее или руке. Однако новый “умный телефон” от бренда Motorola Defy возрождает некогда популярный аксессуар. Компания предлагает вместе с неубиваемым аппаратом стильный ремешок. Для лучшей фиксации на запястье у него есть металлические кольцо и пряжка для регулировки длины. Живые фото Motorola Defy обнародовал сетевой ресурс GSM Arena, тестировавший смартфон. По их данным, в производстве аппарата специалисты Motorola сотрудничали с маркой защищённых телефонов Bullitt Group из Великобритании.

6,5-дюймовая дисплейная панель девайса получила разрешение HD+ и покрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass класса Victus. Вверху экрана расположен каплевидный вырез для фронтального фото-видео-сенсора на 8 мегапикселей. Главный объектив основной камеры имеет разрешение 48 миллионов точек. Есть в аппарате также 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников и порт USB-C для зарядки и других устройств. Однако главной изюминкой гаджета является его соответствие стандарту IP68. Этот уровень защиты даёт возможность пользоваться девайсом даже в экстремальных условиях.

Несмотря на пластик, использованный для создания корпуса девайса, он прочный и выдерживает большие нагрузки, в том числе, падение с высоты до 1,8 метра. Motorola Defy является водо- и пыле-непроницаемым, работает при температуре от 25 градусов жары до 55 градусов мороза. Быстродействие и мощность гаджету придают однокристальная восьмиядерная система Snapdragon 662 и 4-гигабайтный модуль оперативной памяти. Хранить контент любого типа можно на флэш-накопителе вместительностью 64 гигабайта. Долгую работу без необходимости поисков розетки обеспечивает аккумулятор объемом 5 тысяч мА•ч, поддерживающий зарядку мощностью 20 Ватт. Одиннадцатое поколение операционной системы Android 11 дополнено фирменным интерфейсом Moto UX. Стоимость новинки при поступлении в продажу составит 325 евро.

Источник: www.ixbt.com