Мнение: Письмо: “Ей не 15 лет”

Многих мужчин интересует вопрос, как отличить сервис-зону от нормальных ухаживаний на первом этапе отношений.

Некоторые даже стараются сразу узнать, когда будет секс, чтобы не попасть в сервис-зону. Но это – паровоз.

Многих женщин точно так же интересует вопрос, как отличить секс-онли, сервис от женщины, от нормального начала отношений.

Некоторые даже стараются сразу узнать у мужчины, когда будет любовь. Но это – паровоз.

Ответ на этот вопрос, как отличить, я много раз давала.

Никак не надо отличать. На первом этапе отношений легкий сервис со стороны мужчины совершенно нормален и отличать его от начала отношений не нужно. Нужно делать шаги в границах, а мимо границ не делать, и тогда в сервис-зоне вы не окажетесь. В сервис-зоне люди оказываются, когда их шаги в границах закончились, а они продолжают шагать и шагать, надев корону Победителя, а потом Спасателя, или наоборот.

Давайте на примере этого письма посмотрим, как это происходит.

crispyair

Здравствуйте, Эволюция.

В феврале гостил у родителей и, когда возвращался в Москву, в аэропорту встретил А. Пока проходили формальности получилось пару раз проявить галантность: не пускали без маски- я дал одну из своих, помог с чемоданом, и местом в автобусе.

После полёта я подошёл к ней и спросил могу ли попросить о знакомстве.

Дала свой номер телефона.

Она чудесная, очень красивая, с потрясающими глазами и мягким голосом.

Так мы начали общаться. Я старался писать ей каждый день что-нибудь забавное, между делом просил о встрече. Она обещала найти время, но никак не получалось.

(До этого момента все более-менее нормально. Если вы ухаживаете за девушкой и делаете это в границах, ваша любовная ОЗ растет, даже если девушке вы не очень нравитесь. Скорее всего автор писал не забавное, а занудное, иначе бы девушка захотела встретиться. Но несмотря на это, никаких черных векторов у него нет, а это значит, что его СЗ для девушки очень медленно, но подрастала)

В итоге, через пару дней она собралась обратно в наш родной город и я напросился её подвести.

Во время поездки много расспрашивал о ней. А. 20 лет, она модель. В Москву впервые приехала несколько месяцев назад и теперь пытается обосноваться здесь. До пандемии работала моделью в Китае, но пришлось вернуться. Занимается SMM.

Её любовная ОЗ явно выше моей, рапаньей – каждый, у кого есть глаза, попытается познакомиться с ней.

Мне 28, я работаю пилотом, и это единственное что помогло привлечь её внимание: я летел в форме.

Проводил до регистрации. Её чемодан не проходил по габаритам и я оплатил его. Поцеловал в щеку. И когда она уже была в зале ожидания, я ей сразу позвонил, говорил, что был рад увидеться с ней снова и очень жду с встречи. Она была согласна увидеться снова.

Я звонил ей почти каждый день, мы подолгу общались, узнавали друг друга. Я видел, что у меня получается поднимать ей настроение, смешить её.

Она говорила, что уже 2 года у неё не было отношений и её это немного напрягает.

Мне было трудно поверить, что вокруг неё нет достойных парней, готовых на многое, чтобы она была частью их жизни.

(Автор плохо видит реальную динамику. Реальная динамика никакая. Девушка позволяет окружать себя заботой, но в романтическом смысле наш автор ей не нравится. Если вас уже успели рассмотреть со всех сторон, но интереса как к мужчине к вам не появилось, КП у вас заканчивается. Вы почти исчерпали гендерный лимит на ухаживания, потому что цель ухаживаний – не купить женщину, а показать ей свою заинтересованность, показать ей ее высокую значимость для вас. Когда женщина уже поняла, что вы очень заинтересованы, что ее СЗ большая, а ваша СЗ при этом рядом с нулем, вам придется прекратить свои активные шаги и свои материальные вложения, и дождаться ее инициативы, если ваша СЗ на дистанции подрастет. Вот и весь секрет. Вы вкладываетесь какое-то время и если динамики нет, отстаете, переводите фокус на другую девушку или на что-то другое. Сколько вложений достаточно, вопрос очень простой. Ровно столько, когда девушке уже понятно, вам она очень нравится или даже вы очень увлечены, или пусть даже вы от нее без ума. Вот как только это понятно ей и вам понятно, что понятно ей, отсутствие ответных шагов – конец КП. Но если вы надеваете на девушку колпачок, а на себя корону, то вам может казаться, что она Глупыша или Стесняша, боится сделать шаг, а вы великолепны и вас невозможно не полюбить)

Она говорила, что скучает. Дома много времени проводит одна т.к. все близкие работают, а друзей в нашем городе у неё не осталось. Я, ничего не сказав ей, прилетел в Оренбург, и когда во время очередного разговора она пожаловалась на скуку, я сказал, чтобы она собиралась, я заеду за ней через час. Купил цветов и мы провели вечер уютном ресторанчике, я просил разрешить взять её за руки- позволила. В конце вечера я попытался её поцеловать, но она разрешила только в щеку.

(Вот его не шаг даже, а прыжок, он вывалился из красного поля, но недалеко. И здесь надо было уже сматывать удочки, если бы удочки у автора были. В розовом поле все избыточные вложения, но спустя время такие вложения иногда превращаются в шары и выращивают СЗ, а иногда нет. От чего это зависит, понимаете?)

На 8-он марта заказал ей букет цветов в Оренбург, 9-ого она улетела в Москву и туда заказал ещё один. Она говорила, что очень скучает по дому, ей не хватает общения. Я предлагал звонить мне, когда ей грустно.

Она этой опцией особо не пользовалась.

(В общем, девушка уже четко и однозначно дает понять автору, что не хочет его и не нравится он ей как мужчина. Откуда Победители берут мысль, что вот еще немного настойчивости, побольше букетов и красавица осознает, какой она упускает шанс?)

Она рассказывала, что в предыдущие отношения продлились 1,5 года. Она встречалась с парнем старше и была очень влюблена. Он был актёром и она представляла, как она будет его поддерживать, и как они вместе будут вспоминать пройденные трудности, когда он разовьёт свою карьеру. Но он не развивался и поэтому они расстались. Т.к. она хочет расти.

После моего возвращения несколько раз виделись: ходили на выставку, в кафе. Она по-прежнему не позволяла поцеловать себя в губы, отводила голову. На мой вопрос почему она не позволяет мне её поцеловать, сказала: «Что ей не нравится такое давление». Сделала надменное лицо и, прощаясь, попыталась пожать мне руку, как какому-то другану.

(Он в сервис-зоне, но претендует на близость. Она его отталкивает, конечно. А он считает ее поведение косяком. Хотя у нее нет косяка, это его слив. Откуда путаница у него, видите?)

Я ушёл, потом она желала спокойной ночи по смс, я в ответ.

Через день-два мы договорились встретится и пойти на выставку, а потом она пойдёт на фитнес. Пока я ехал она пошла поужинать с подругой. Говорила, что сейчас выйдет, в итоге я прождал 30 минут, сидеть ждуном мне надоело, и я решил пройти к ним.

Она познакомила меня с подругой, мне совсем не понравилось, к тому времени, когда я приехал и ждал, они уже поели и потом просто сидели разговаривали.

(Она его почти демонстративно игнорирует, всячески подчеркивая, что он ей не нужен. Но наш автор недоволен. В его картине мира у них постепенно развивается роман и она ведет себя некрасиво и невежливо по отношению к своему МЧ, то есть к нему. А в реальном поле он не МЧ, он навязавшийся поклонник)

В итоге выставка закрылась. А. решила тогда пойти на фитнес, что меня в корни не устраивало. Вида я сначала не подал. Они с подругой жили вместе в одном доме, пока ехали до дома, я рассказывал историю о том как ломился в соседнее кафе, думая, что они там и случайно сорвал какой-то паре романтичный вечер, т.к не сразу нашёл место, где были они. Девчонки смеялись.

Я пытался уговорить их сходить тогда куда-то втроём. Они отказывались, и пока А. ходила за вещами для фитнеса я нашёл интересный квест. И когда она вернулась, я сумел её уговорить и мы поехали туда.

Место было во дворах, я специально потащил её по короткому пути ко входу, чтобы пришлось проходить через площадку с грунтом, хотя можно было пойти в обход, там я взял её на руки и перенёс через грязь.

Она впервые была на квесте, ей очень понравилось. Она была просто в восторге и я был очень счастлив, что всё так классно сложилось.

Когда прощались она меня поблагодарила за классный вечер, мы обнялись, но я не пытался её поцеловать, т.к. испугался облома, как в прошлый раз. Но, наверное, это было глупо и момент был отличный.

(В ответ на ее холод он удвоил вложения и утроил настойчивость, его не смущает, что форматом их отношений становится ее милость в ответ на его служение. Ему кажется, что у них развивается роман и поэтому он думает, что мог бы ее поцеловать на прощанье)

Потом мы ещё долго переписывались, и договорились, что на след. день она пойдёт на фитнес, потом я её заберу и сходим всё таки на выставку. Я приехал к нужному времени и в итоге прождал её почти 1,5 часа.

Как оказалось, она решила сходить в спа и на йогу помимо тренировки. В этот день она общалась со мной с высока и сложилось впечатление, что она вообще жалеет, что находится здесь со мной.

Шла в стороне от меня, потом начала говорить, что увидела сейчас бывшего, но это был не тот актёр. Была всем недовольна: машина, которую я взял не нравится, устала, никуда не хочу.

Ей нужно было ехать на кастинг и по времени получалось всё впритык. Всю дорогу молчала, только договорились, что на выставку сходим завтра и потом отвезу её в аэропорт- ехала в Оренбург.

Заехали к ней за вещами, я нёс её сумку, когда поднялись на этаж А. остановила меня перед дверью, и сказала ждать здесь, как будто я какой-то пёс. Попросился хотя бы в туалет, ответила: «иди ищи где-нибудь внизу» ( живёт в апарт-отеле).

Сначала я вообще хотел свалить сразу, но не сделал этого. В итоге правда просидел как пёс.

Пока ехали на кастинг, она начал со мной разговаривать и я понял, что это из жалости и неловкого чувства ко мне. Стало так мерзко от себя, что сам это выбрал.

Когда вернулся домой А. писала, что-то вроде благодарности, что долго там была.

Я ничего не ответил. Решил отвязаться, сам улетел к семье.

(Вот здесь он все-таки смог примерно оценить свою реальную значимость, но не очень. Ему продолжает казаться, что это невоспитанная высокомерная девчонка, которая так обращается со всеми мужчинами. Тем не менее даже частичной оценки хватило, чтобы он отвязался на время)

Помогал дома родителям, занимался чтением с крестницей. Провёл там неделю и после того как вернулся в Мск, с моей подачи, снова начали общаться с А.

Сказал, что был тяжёлый период и нужно было побыть с семьёй. Она удивилась, что я не стал с ней общаться, пока был в Оренбурге, ведь она была до сих пор там.

Снова разговаривали каждый день. Она начала рассказывать, что «издевалась» над своим парнем-актёром, специально говорила неприятные для него вещи и всякое такое, он бесился. Я ей на это отвечал, что давно понял, что она дьяволица, на одной из фотографий, которую она кидала у неё клыки как у вампира. Она смеялась и говорила, что теперь придётся меня убить. Отвечал, окей, ну хоть умру красиво.

Все равно не понимаю зачем она мне это рассказывала. Намекала, что парней с ней ждут муки?

(Хватило его не надолго. Но значимость его из отрицательной стала гордым нулем. То есть ее уже не тошнит от него, он ее не бесит. Но, к сожалению, для мужчины-рапана это часто сервис-приговор. Девушка, которая решила, что мужчина не нравится, но все-таки не бесит, может начать использовать его. А вот если бы он отказался от ее крошек, его СЗ подросла бы до единицы и это открыло бы ему пространство для знакомства с новыми красивыми девушками. Понятно, почему так?)

В конце апреля она вернулась в Москву. Я встречал её в аэропорту, купил цветов, мы позавтракали, проводил её на съёмки и когда прощались она наконец-то позволила себя поцеловать. После этого мы встречались почти каждый день. Она льнула ко мне, мы целовались, но все всегда заканчивалось у двери её номера. Из-за этого ощущал себя стесняющимся школьником, который целуется в подъезде и из-за каждого шороха отпрыгивает на километр, лишь бы никто не заметил этого.

На все мои предложения поехать ко мне, провести время вдвоем, посмотреть кино, картины у меня дома, вместо того, чтобы сидеть в кафе или в кино, где между нами расстояние.

Она отказывалась: «обязательно сделаем, но как-нибудь потом»

Когда в очередной раз мы целовались у её дверей я просил её пригласить меня к себе, на что она среагировала резко, как будто я предложил ей, что-то ужасное.

(Он считает, что есть динамика, но растет только сервис-зона пока. Обычно девушки все-таки оплачивают сервис-зону чем: добрыми словами, нежными обещаниями и даже поцелуями. Но последнее в ответ на очень полезные вложения, и мужчины в этом месте начинают серьезно финансово сливаться и даже брать кредиты)

Я выражал недоумение что не так? Я хочу видеться каждый день, начинаю скучать как только заворачиваю за угол лестничной клетки. Предлагал жить у меня, когда приезжает на маленький срок, чтобы не тратить деньги.

А отвечала, что слишком часто пару раз в неделю нормально, чтобы сильнее скучать. И вообще ограничивать себя одним человеком не круто. А от меня ехать в центр дольше, чем от её гостиницы, а она и так устаёт тратить время на дорогу.

На мой вопрос ищет ли она сводных отношений. Отвечала, что вообще ничего не ищет.

В такие моменты я выпадал в осадок. В моей голове не укладывалось, то что она мне позволяла себя везде трогать, гладить, целовалась со мной. А потом выдавала такие вещи.

Потом я улетел в командировку, а она в Оренбург, когда находилось свободное время мы общались по телефону. Я дал ей денег на оплату учёбы( учится на заочном), как-то она ходила шопиться и я ей кидал денег, на вещи, которые нравились ей. Всё это были не очень большие суммы, тем не менее мои вложения не ограничивались ужинами в кафе и словами, как я рад её целовать.

(Будем надеяться, что он не врет и что суммы действительно не очень большие. Возможно, он преувеличивает ее ОЗ и ее красоту, и для нее даже этих сумм вполне достаточно, чтобы не гнать от себя автора)

Оплатил в цветочном доставку цветов ей раз в месяц, на небольшой период вперёд. Заказывал ей цветы в Оренбурге, когда она была там.

Из-за того что у неё провожалась депрессия ей прописали антидепрессанты и, пока она была дома таблетки, которые ей помогали закончились, а в Оренбурге таких не продавали. Я только вернулся в Москву и через час после того как пришёл домой уже снова был в аэропорту с купленными таблетками по фотке рецепта.

Настроение у А. было не очень говорила, что всё раздражает и хочет что-нибудь разбить. Повёл её в магазин, купили две стеклянные бутылки, нашли пустырь А разбила одну из них, вторая разбилась в машине. Я разрешил ей порулить, она резко затормозила и бутылка разбилась.

А: Что-то ты не очень доволен вечером

Я: Да, думаю что теперь сделать.

А: Ладно, это же всего лишь лимонад- высохнет.

Я: Только машина отца. Не успею высушить за ночь. Мне всё понравилось, я рад, что ты улыбаешься.

А: Это было самое странное свидание?

Я: Это было классное свидание. Странные обычно на тиндере.

А: И что там было?

Я рассказал, как одна девчонка сразу начала предлагать попробовать её губы, спрашивала какой из меня любовник, пыталась выяснить размеры члена. Я нашёл повод сбежать от неё и больше с ней не общался.

Рассказать это было дурацкой идеей.

В ответ она рассказала, что она снималась в клипе и целовалась там с певцом, очень популярным. Она и до

этого рассказывала об этом клипе. Из разговоров с ней я понимал, что она мечтает о такой светской жизни со звёздами, богатством и т.д. Я в эту концепцию вписываюсь явно не очень. Думаю её охлаждения с этим и были связаны.

Сказала, что очень красивый поцелуй получился, хочу ли я посмотреть.

Я сказал, что нет. Спросила меня понимаю ли я, что возможно ей на работе придётся целоваться с другими.

Сказал, что понимаю, но смотреть на это не очень хочу.

На следующий день мы снова увиделись просто гуляли, болтали, она была какая-то отстраненная, поели в кафе. Я подвёз её домой, говорил, что не хочу уезжать, хочу её обнять, просил пересесть назад. Она довольно грубо ответила, что ей не 15 лет, чтобы целоваться на заднем сиденье.

Я не понял этой фразы никак не среагировал. Мы немного ещё посидели, целовались на улице, как все взрослые люди.

Это было начало июня, а в конце у меня была бы возможность взять отпуск и я предлагал ей поехать в Питер, она об этом давно мечтала. Я 5 лет жил в этом городе и знал, что сделать, чтобы ей всё 100% понравилось. Она выражала желание поехать, в течение месяца мы продолжали общаться в обычном режиме. Она большую часть месяца провела дома, и когда собиралась в Москву на съёмки снова начали вводить ограничения и она боялась, что застрянет в Москве и никуда не сможет выйти.

Спрашивала моё мнение, как лучше поступить. Я говорил, что переживать не стоит и никто не закроет её в номере, если очень нужно ехать, то в Оренбурге можно сделать по знакомству прививку лайтом и сразу дадут сертификат. Она делать её не хотела, я предположил, что тогда можешь дать взятку. Она спросила есть ли у меня такие знакомые в Мск. Я сказал, что нет, т.к. не одобряю, хотя связи такие, конечно, были.

Спрашивала если она останется в Оренбурге, то мы не увидимся. Отвечал, что я беру этот отпуск только для того, чтобы провести время с ней, так он мне не особо нужен. Если мы не поедем в Питер, то я прилечу в Оренбург.

В итоге она приехала в Москву, я был в командировке и за час до вылета спрашивал как она долетела, говорила, что голодна а времени поесть совсем нет. Я заказал ей еды, с расчётом, чтобы к моменту её приезда домой доставка уже ждала. Через пару дней я вернулся в Москву сразу начал просить о встрече, но у неё были съёмки и мы могли только созваниваться. Говорил, что хочу её видеть предлагал заехать за ней после съёмок отвезти домой, приготовить ужин, провести время вместе. Она отвечала отказом, что не хочет провести весь день у плиты(?) и ещё ей нужно снять материал для кастинга. Предложил просто забрать её и отвезти домой, очень хочу видеть ведь мы не виделись почти месяц. Она говорила зачем тебе ехать просто так и всячески улынивала.

Отвечал, что хочу ухаживать за своей девушкой, заботиться разве не в этом смысл отношений, может я не прав?

Отвечала, что прав. И просила отложить этот разговор на потом.

(Он называет ее своей девушкой упорно, она предлагает потом поговорить о том, что она не его девушка и никогда ею не будет. Автору кажется, что он уже вот-вот заработает право переспать с ней. Но девушки брезгуют спать с теми, кто давно сидит у них в сервис-зоне. Потому что если вы долго сливаетесь, от вашей фигуры ничего не остается, фигура превращается в тряпку. Здесь вот его СЗ опять уже стала отрицательной)

Ответа по поездке тоже не давала, я предлагал разные даты, отель я уже забронировал, нужно только купить билет. Тоже говорила, что всё не ясно.

Всё это было по смс, вечером встречался с друзьями и вернулся поздно. Она была до сих пор в сети, хотя говорила, что завтра рано вставать и как закончит сразу ляжет спать.

Я: Может я позвоню, хочу слышать твой голос, пожелать тебе спокойной ночи.

А: Я только закончила снимать

Устала

Ты явно переоцениваешь мои силы

Сейчас буду ложиться спать

Я: Да, наверное, ты права.

Просто соскучился очень

А: Сладких снов

Я: И тебе

Я понял, что такое общение меня не устраивает. Я постоянно выступаю инициатором общения и спустя уже почти полгода общения по-прежнему должен уговаривать и выискивать возможности для встречи. А. не обозначает, когда мы будет для меня время. И получается я каждый день должен спрашивать и выяснять.

Решил отстать от неё. Удалил всю переписку, чтобы не перечитывать но не мог остановить мыслемешалку.

Записался на курсы по инвестициям, решил сменить причёску, купил новых вещей, привёз мотоцикл. В целом отвлекался как мог, но всё равно был не уверен, что оценил всё правильно.

Навалилось много работы, каждый день в полётах с утра и до вечера.

Из-за этого совсем забыл, что оформлял доставку цветов раз в месяц на А. Когда договаривался с салоном говорил, что могу быть не доступен и если никакой информации от меня не поступает, то отправлять в конце месяца один из обозначенных вариантов. До этого иногда я забирал цветы сам, или говорил какого числа отправить.

В итоге после одного из полётов мне прислали уведомление, что выполнили доставку для А.

Я испугался, что буду выглядеть жалко, как будто я ищу возможности с ней поговорить и боюсь написать в открытую, да и вообще выглядит странно, что спустя месяц молчания присылаю букет.

Решил в итоге написать ей

Я: Привет. Тебе вчера прислали цветы от моего имени. Это произошло из-за моей ошибки: оформлял на твоё имя доставку раз в месяц, но забыл отменить. Я не хочу морочить тебе голову. Прошу прощения.

А: Привет)

Я 4 раза у них уточняла, что как и почему.

Сказали что всё подтвердили

Я думала ты поговорить со мной хочешь

Хорошо, я поняла.

Я: Нам есть что обсуждать?

Она ничего не ответила. Сейчас понимаю, что зря это написал крайнюю фразу.

(Хуже фраза “не хочу морочить тебе голову”. Вот это действительно плохо. Последняя фраза тоже жалкая. И сама эта идея с Оправдашкой в письме – глупая. Но надо хотя бы теперь остановиться)

Конечно, я хотел поговорить, но от моего желания толку мало. Её значимость для меня всё еще не равна нулю.

Давать задний ход будет глупо. Я грущу временами, но вроде отвлекаюсь.

(У него и рефлексия очень плохая. Значимость ее очень большая пока, и если кажется близкой к нулю, очень большой ЗВ. Это опасно, он просидит три года в гештальте, благодаря этой зелени. Понятно почему с зеленью гештальт не закрыть?)

Много работы, учёба, избавился от части висячих долгов.

Правильно ли я поступил сейчас и когда решил отвалить? Моя значимость подросла хоть немного в какой-то момент?

И что делал не так, чем снижал значимость или мешал росту?

Спасибо вам большое за ваш труд.