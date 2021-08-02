Мнение: Не люблю, когда меня принимают за идиота, а вы? Про передачу Гордона (лысого) с Зыгарём.

Волосатого Гордона я не смотрел полностью никогда ни разу. Лысого уже не видел с полгода. А мож и больше.

Но вчера мне Безос прямо из космоса послал очередные блютус наушники и я их тестирую.

Мылся после тренировки под душем, они водостойкие, поэтому проверял их под сенью струй, и поставил Гордона.

Заинтересовало послушать, что там, как объявлено, будет про "двойников Путина". Но зацепило вот что. Принтскрин как раз на этом месте. На 12-й минуте.

Гордон спрашивает, он же гомо-специалист по "острым вопросам": "Не секрет, что в МГИМО всех студентов вербовали в КГБ, а потом в ФСБ. Вас вербовали?"

И Зыгарь, подобно всем им, заметьте, ни Познер, ни Соловей, ни иже с ними, никто вообще никогда не сознался и не сознаются в том, что да, было, дело, потому что это, как они считают, разрушило бы их репутацию (которой давно нет для всех понимающих), придумал очень глупую отмазку.

Он рассказал "целиком, очень смешную историю".

Якобы, когда он пришёл подписывать копию диплома к ФСБшнику, тот предложил, якобы, ему "послужить Родине".

На что Зыгарь, опять же, якобы, сказал, что "не может, потому что работает на Березовского. В Коммерсанте".

Ну вы сами послушайте, я не буду пересказывать.

Почему отмазка идиотская? Да потому, что этому Михал Михалычу ПО ДОЛЖНОСТИ было положено знать про подопечного студента ВСЁ ещё до того, как этот смешной Зыгарь пришёл к нему подмахнуть диплом.

Для правдоподбности Зыгарь описывает "ужас, отразившийся на лице ФСБшника, который не ожидал, что к нему в логово завалится человек, признающийся в том, что работает на врага."

Такие сказки рассчитаны, конечно, на миллениалов или идиотов, которые не знают о всесильности и информированности структур типа КГБ и ФСБ.

Уверен, что Дима Гордон это всё тоже знает. Тут бы "настоящему честному журналисту" и задать вопрос, который я поставил в заголовок поста:

"Зачем вы принимаете моих слухателей за идиотов?

Почему вы так унижаете людей типа Михал Михайлыча? Ведь у него же наверняка в ящике стола лежит папочка не только с копией вашей трудовой книжки, но и такое, что вы и сам про себя не знаете?"

А вы верите Зыгарю? Тока честно!

Я, честно, дальше не слушал. Переключился на Фокс Ньюз.

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