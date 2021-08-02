Российские туристы произвели фурор на Мальдивах

Рискованное решение островного государства открыться, несмотря на пандемию, для зарубежных гостей, может привлечь на Мальдивы едва ли не рекордное количество отдыхающих

MARWAAN MACAN-MARKAR, Asia regional correspondent July 29, 2021

К концу этого года правительство Мальдив планирует привлечь 1,5 миллиона отдыхающих, что близко к цифре 1,7 миллиона туристов, которые посетили островное государство в 2019 году © Getty Images

BANGKOK — – В то время как в Азии, в связи с продолжающимся ростом числа инфицированных коронавирусом и смертей от этой болезни, распространяется волна тревоги и беспокойства, Мальдивы наслаждаются приливом туристов из неожиданного источника: России.

Самолеты полные российскими отдыхающими летят на отдаленный архипелаг в Индийском океане, известный своими идиллическими островными курортами, что делает национальный российский авиаперевозчик – Аэрофлот все более частым гостем в международном аэропорту Велана, – главном входе в маленькую южноазиатскую страну. Российская авиакомпания – одна из 36 авиакомпаний из 35 стран, которые летают на Мальдивы в настоящее время, это на две больше, чем летало сюда в 2019 году, до COVID-19.

Открытие Россией Мальдивов во время COVID-19 компенсирует потерю туристов из Китая, который был основным источником отдыхающих до 2019 года. За первую половину 2021 года прилетело, по данным Министерства туризма, всего 738 китайских туристов, то есть на 97% меньше (33 889) чем за тот же период 2020 года.

По данным министерства, в первой половине 2021 года РФ стала основным источником туристов, на неё приходится 124 651 отдыхающий. Это на 190% больше, чем в 2019 году до COVID-19.

Сонева, роскошный курорт, который очаровывает своих гостей множеством частных вилл, которые, кажется, парят над чистой голубой водой, получил большие выгоды из рекордного притока россиян. По данным курорта, в первой половине этого года, на российских отдыхающих пришлось 30% бронирований, что вдвое больше, чем в 2020 году, и поразительное увеличение на 80% по сравнению с 2019 годом. Британские туристы обеспечили 20% бронирований в 2021 году, за ними следуют немцы с 12%.

Роскошный курорт Сонева на Мальдивах выиграл от рекордного притока российских туристов, на которые в первом полугодии пришлось 30% его бронирований, что вдвое превышает уровень 2020 года. © Getty Images

«В среднем наши гости из РФ проводят здесь около 12 ночей», – сказала Карисса Нима, коммерческий директор компании Soneva, которой принадлежат два роскошных островных курорта – Soneva Fushi и Soneva Jani. «Во время пика COVID-19 в прошлом году многие гости даже выбрали более длительное пребывание до трех месяцев и более», что намного превышает среднее количество бронирований на девять ночей.

Неудивительно, что министерство туризма разыгрывает эту неожиданную “инъекцию российского стимулятора” как “отдачу” попытки правительства в июле прошлого года противостоять глобальной тенденции закрытия аэропортов из-за COVID-19 и открыть страну для уставших от пандемии международных путешественников. В самой маленькой стране Южной Азии к концу июня число туристов составило 510 549 человек, во главе с россиянами, что вселяет надежды правительства на то, что к концу этого года страна привлечет 1,5 миллиона отдыхающих. По данным министерства, это будет близко к рекордному уровню до COVID-19 в 1,7 миллиона туристов в 2019 году.

Это восстановление было обусловлено естественным преимуществом страны в том, что касается привлечения отдыхающих — идиллические острова, которые предлагают “роскошную” изоляцию — в сочетании с мерами общественного здравоохранения по борьбе с пандемией.

С момента начала пандемии в прошлом году, в стране с

населением 400 000 человек, которые живут на 198 из 1190 островов, было зарегистрировано 76 627 инфицированных и 219 смертей . Некоторые курортные острова также сообщили о случаях заболевания COVID-19.

Это восстановление было обусловлено естественным преимуществом страны в привлечении отдыхающих – прибрежные районы, которые предлагают изнеженную изоляцию, – и сочетанием мер общественного здравоохранения для борьбы с пандемией.

На Мальдивах было зарегистрировано 76 627 случаев заражения коронавирусом и 219 смертей с тех пор, как пандемия начала распространяться в прошлом году в стране с населением 400 000 человек, которые проживают на 198 из 1190 островов. На некоторых курортных островах также зарегистрированы случаи COVID-19.

Учитывая сильную зависимость экономики Мальдивов от туристов с высокими расходами, которых привлекает маркетинговый ход страны – один остров, один курорт, последствия пандемии в прошлом году привели к серьёзным потрясениям. Туризм был крупнейшим источником иностранной валюты в экономике с бюджетом в 5 миллиардов долларов, в 2018 году он принёс около 60% дохода.

Согласно последнему выпуску независимого журнала посвященного экономической политике – Maldives Economic Review, страна испытала больше экономических проблем, чем ее коллеги среди малых развивающихся островных государств в Индийском и Тихом океанах – экономический спад на 32% в 2020 году по сравнению со средним региональным показателем 13%. Во многом это произошло из-за падения доходов от туризма, на который приходится 30% валового внутреннего продукта.

Но выход из кризиса, похоже, уже не за горами.

Туризм был крупнейшим источником иностранной валюты на Мальдивах, в 2018 году он принес около 60% дохода. © Getty Images

«Поскольку экономика сильно привязана к туризму, который, как ожидается, испытает бум в 2021 году, то прогнозируется рост ВВП и государственных доходов Мальдив на 17% и 18% соответственно», – говорится в исследовании Maldives Economic Review о воздействии COVID-19 на экономику, государственные доходы и долг Мальдив. «Хотя ожидается, что этот быстрый рост поможет компенсировать большие потери 2020 года, предполагается, что страна не вернется к допандемическому уровню ВВП и государственных доходов до 2023 года».

Рост числа туристов, прибывающих в страну, питает этот проблеск надежды. «Исходя из предположения, что границы не будут закрыты в течение какого-либо периода времени, а тенденция в отношении прибытия туристов и резервирования сохранится даже с сезонными колебаниями, я ожидаю, что состояние экономики в этом году значительно улучшится», – сообщил Nikkei Asia бывший руководитель Валютного управления центрального банка Мальдив, Фазил Наджиб. По его словам, возрождение туризма помогло увеличить ВВП в первом квартале 2021 года на 34,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным Министерства туризма, с тех пор, как в июле прошлого года Мальдивы приняли рискованное решение открыть страну для отдыхающих, здесь создано новых 728 туристических объектов – от 154 курортов и 425 гостевых домов до 139 так называемых лодок для сафари. Богатые туристы со всего мира тратят по 1 миллиону долларов в неделю на некоторых из небольших ультрасовременных островных курортов.

Некоторым курортам пришлось снизить свои обычные ставки, чтобы соблазнить путешественников, например, Summer Island Maldives, четырехзвездочный курорт на необитаемом острове. «Нам пришлось снизить цены – примерно на 25–30% по сравнению с периодом до COVID», – сказала Мари Шариф, менеджер курорта. И это окупилось ростом бронирований туристов из России, число которых в первой половине 2021 года достигло 741 гостя (с 187 – в 2020 году и 217 – в 2019 году)

По данным курорта, на туристов из РФ и Восточной Европы пришлось 35% бронирований курорта в первой половине 2021 года, что на 97% больше, чем в 2019 году. Около 80% гостей – пары, 15% – семьи и друзья и 5% – индивидуальные путешественники.