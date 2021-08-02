Мнение: Устарела и изжила

Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", — сказал Кудрин.

По его мнению, только новое качество экспорта могло бы вывести ВВП России на пятипроцентный ежегодный рост. Также Кудрин призвал наращивать внутренние инвестиции.

Несколько странно именно от Кудрина слышать призывы к внутренним инвестициям, так как именно он рекомендовал и в бытность министром финансов создавал фонды, в которые складировались сверхдоходы под лозунгом «стерилизации» – то есть, без шансов использовать их на внутренние инвестиции, так как это, дескать, может привести к инфляции. В этом смысле именно Кудрин, как идеолог «стерилизации» несет значительную долю ответственности за ту модель экономики, которая теперь по его словам себя изжила.

Однако здесь важно то, что уже на системном уровне ставится вопрос о банкротстве нынешней модели экономики. Это не какие-то маргиналы говорят об этом, а представители нынешнего режима, причем весьма высокопоставленные.

Нюанс в том, что одной констатации мало. Раз текущая модель — банкрот, значит, нужно предлагать иную. И не просто иную, а иную принципиально. А это уже не вопрос экономики, это вопрос политического решения и главное — нужно понимать, каковы следствия смены одной модели на другую.

Главное следствие здесь в том, что вся (подчеркну — вся) правящая в России знать является выгодополучателем этой обанкротившейся модели. Ее смена на какую-то другую неизбежно ведет к тому, что эта знать превратится в маргиналов и утратит свои позиции. И в экономике, и в политике, и в управлении. Это неизбежно. Смена внешних условий всегда трансформирует текущую социальную систему. Аналогом можно назвать имевшее место 60 млн лет назад катастрофическое событие, связанное со сменой климата. Упал тогда метеорит или произошло что-то иное — неважно. Важно, что внешние условия изменились, и вначале вымерли растения, приспособленные к влажному жаркому климату, за ними вымерли животные, питавшиеся этими растениями, и в конце вымерли хищники, питавшиеся растительноядными видами. Экосистема не может приспособиться к изменению внешних условий. Она в такой ситуации всегда проходит через этап катастрофы, в котором предыдущие доминирующие виды вымирают, а вчерашние маргиналы получают шанс и становятся доминирующими. Именно так млекопитающие сумели захватить поверхность Земли и распространиться по всей ее территории.

Ровно то же самое ожидает и социальную систему, которая будет вынуждена менять модель своей экономики. «Вымрут» все олигархи, ориентированные на извлечение сырьевой ренты, после них обанкротится обслуживающая их финансовая система. А так как «власть-собственность» в России есть комплементарная пара, банкротство будет означать и утрату власти.

Кудрин не говорит об этом. Но иного после смены модели экономики не может быть. И вряд ли он не понимает этого. Однако не менять модель тоже нельзя. Точнее, невозможно. Она — банкрот. Она может существовать лишь за счет прожирания инфраструктуры. Создавать ее эта модель уже не в состоянии. Поэтому либо проектная катастрофа, либо стихийная — но иного уже нет. И заявление Кудрина иначе толковать нельзя, даже если он сам думает как-то иначе.

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