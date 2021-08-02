Эксперты назвали необходимые меры для защиты лесов от пожаров в связи с изменением климата

Лесные пожары в РФ смещаются в северные регионы России, а так же на Дальний Восток, заявляют в Минприроды. Это территории с очень небольшим количеством населения. И чтобы в условиях глобального потепления своевременно выявлять там новые очаги возгораний, необходимо улучшать систему обнаружения пожаров с помощью спутников, авиации и специальных камер, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

«В Карелии в сравнении с прошлыми годами, 2021 год стал экстремальным с точки зрения пожароопасности. При этом система охраны лесов рассчитана на обычную ситуацию», – комментируя ситуацию в республике, отметил директор Института леса Карельского научного центра РАН Александр Крышень.

С 14 июля на территории реуспублики был введен режим повышенной готовности, а 20 июля – режим чрезвычайной ситуации, напомнил эксперт. В середине месяца в республики бушевали пожары на площади, превышающей 19,7 тысяч гектаров. Режим ЧС был снят десять дней спустя, после того, как очаги пожаров были подавлены с привлечением бойцов и техники Западного военного округа.

По состоянию на понедельник в другом, пострадавшим от стихии регионе – Якутии действуют 164 очага стихии, идут работы на 53 пожарах в 16 районах. Задымленность на территории республиканской столицы – Якутска будет сохраняться до конца недели, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по борьбе с пожарами. В республике действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.

Как констатировал 28 июля глава федерального Минприроды Александр Козлов, в целом по РФ количество лесных пожаров уменьшилось на 4% в сравнении с 2020 годом (на конец июля в РФ было зафиксировано около 10,9 тысяч очагов огня). Но при этом министр указал – пожары за последние годы смещаются в северные, в том числе приполярные регионы, а также в районы Дальнего Востока, в первую очередь – в Якутию. В 2020 году лесные пожары в Якутии составляли 69,5% от площади всех возгораний в России и 78% – на Дальнем Востоке, в 2021 году этот показатель уже составил 64% и 73% соответственно, привел данные Козлова ТАСС.

Еще в мае премьер-министр Михаил Мишустин указал, что отдельных регионах РФ наблюдается сложная ситуация с лесными пожарами, и призвал допустить ухудшения обстановки.

«Особенность пожаров в России, в отличие, например, от Турции – гораздо меньшая роль человеческого фактора. Большинство пожаров, например, в Якутии или Карелии, происходят в сильно удаленных от человеческой деятельности районах, и причиной чаще всего являются грозы», – отметил газете ВЗГЛЯД Роман Котельников, директор красноярского «Центра лесной пирологии, развития технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов» (филиала Института лесоводства и механизации лесного хозяйства»).

По оценке специалистов, именно частые грозы стали причиной пожаров в отдаленных регионах России, включая Якутию. При этом лесные пожары сопровождаются выбросами парниковых газов, в том числе метана – хотя «вклад» природных катаклизмов в повышения уровня парниковых газов и, как следствие, в изменение климата не столь велик, как влияние промышленных выбросов. По мнению Котельникова, опосредованно именно человек стал причиной повышения в целом пожароопасности в мире в последние годы. «Пожары с каждым годом приносят все больше вреда. И уже ни у кого не вызывает сомнения, что именно деятельность человека оказывает основное влияние на изменение климата. Меняющийся климат проявляется в повышении средних температур по всей планете, увеличивается количество пожароопасных дней в году, интервалы между осадками становятся больше, растет напряженность пожароопасного сезона», – заметил специалист.

По мнению Крышеня, пожары в Карелии также могли стать следствием человеческого фактора, но иного рода. Разгул огненной стихии в республике стал возможен из-за недостатков в управлении лесным хозяйством, полагает эксперт. «В 2006 году был принят Лесной кодекс, который сузил понимание лесов до источника ресурсов древесины. Лесники стали выполнять другие функции, вместо обходов и охраны лесов. Это привело к ослаблению контроля за происходящим в лесах», – отметил директор Института леса Карельского научного центра РАН.

Добавим, что министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович на заседании республиканского заксобрания 28 июля сообщил, что в республиканском центре охраны лесов трудится лишь 249 человек, и этого хватало ранее, цитировал министра республиканский портал Карелия Daily. Но температурный режим и отсутствие осадков, а также усиление ветра, прохождение грузовых фронтов усложнили лесопожарную обстановку, констатировал Карпилович.

Крышень полагает, что повторения нынешней ситуации можно избежать, если расширить возможности специализированной службы «Авиалесоохрана», которая ведет борьбу с огнем в труднодоступных районах, например, в горных и заболоченных местностях. «Летчики-наблюдатели этой службы регулярно облетали территории, и, если замечали хоть небольшой дым в труднодоступном районе, сразу доводили информацию до руководства, и туда на парашютах спускались пожарные», – рассказал Крышень. Добавим, что в прошлом году силами «Авиалесоохраны» было ликвидировано 185 лесных пожаров на площади свыше 400 тысяч гектаров, а с начала 2021-го – специалисты, работая на площади более 167 тысяч га потушили более 120 пожаров. По мнению Крышеня, необходимо расширить штат этой структуры.

В целом, считает эксперт, чтобы избежать повторения масштабных лесных пожаров, следует принципиально улучшать систему обнаружения пожара с помощью спутников, авиации, реагирующих на дым камер. «В Финляндии или Швеции, например, много дорог, и вся территория контролируется. Поэтому, они сразу тушат небольшие возгорания, не допуская масштабных пожаров», – сравнил эксперт.

«Надо отметить, что в РФ постоянно развивается система мониторинга – наземные, космические ее методы, – со своей стороны заметил Котельников. – Основной инструмент – Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз), но есть и другие. Но это не единственный источник информации о пожарах. К примеру, мы, госслужбы, реагируем на каждый звонок граждан о возгорании или задымлении. Специалисты лесного хозяйства также следят за этим. Есть специализированная система патрулирования. Есть сеть вышек с камерами, они тоже постоянно развиваются».

В частности уже появились интеллектуальные камеры с автоматическим детектированием и с элементами искусственного интеллекта, отметил эксперт. Также проводится авиационный мониторинг. «Но пока специалиста с натренированным взглядом не может заменить ни один прибор. Но это очень затратно. Космический мониторинг куда дешевле, но маленькое возгорание, когда пожар только начинается, спутник не определит. А специалист может на дальнем расстоянии увидеть дымок от костра. За один вылет он может осмотреть примерно 1 млн гектаров. Хорошо, что в этом году правительство выделило на такие облеты средств примерно на треть больше, чем в прошлом году», – констатировал собеседник.

Добавим, что как информирует пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на понедельник количество природных пожаров на территории РФ снизилось. Так в Карелии за неделю число очагов возгорания снизилось в четыре раза. Все пожары, бушевавшие вблизи населенных пунктов, потушены. «Авиацией МЧС РФ проведено свыше 220 сливов, сброшено более 700 тонн воды», – отметили в пресс-службе МЧС.