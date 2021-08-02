 

Генпрокуратура заявила об увеличении числа погибших от преступлений за полгода

02.08.2021, 18:40, Новости дня
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За шесть месяцев 2021 года в РФ заметно выросло число погибших от различных преступлений – с 9,5 тыс. в первом полугодии 2020 года до 11,7 тыс. в этом году, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

«В целом от преступных посягательств на территории страны (за январь-июнь 2021 года) погибло почти 11,7 тысячи человек. Это заметно выше прошлогодних значений за этот же период (9,5 тысячи)», – говорится в сообщении на портале.

Также выросло число граждан, которым в результате совершенных преступлений причинен тяжкий вред здоровью – с 12,1 тыс. до 16,7 тыс.

Наибольшее число погибших и серьезно пострадавших зарегистрировано в Московской области.



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