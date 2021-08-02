 

Кулеба выразил сожаление об отсутствии контактов с российскими дипломатами

02.08.2021, 18:40, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сожалеет о том, что у страны отсутствуют контакты с российскими дипломатами, а также сообщил о желании пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мне очень жаль, но нет (контактов с дипломатами)…. Я совершенно не против с ним (Лавровым) пообщаться, мне есть, что ему сказать. Я уверен, ему тоже есть, что мне сказать. Я считаю, что как профессиональные люди мы можем пообщаться», – сказал Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале, отвечая на вопрос, приходится ли ему иметь контакты с российскими дипломатами, в частности, с Лавровым, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, между посольствами РФ и Украины существует «нормальный уровень диалога».

«Мы кого-то высылаем, они кого-то высылают. Они вызывают нашего временного поверенного, учат его жизни. Мы вызываем, учим их. Нормальный уровень диалога для двух стран в состоянии вооруженного конфликта», – сказал Кулеба.

Ранее Кулеба сообщил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что РФ стоит ожидать «камней с неба».



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