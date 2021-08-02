 

Софья Синицына опубликовала первое фото Павла Табакова с их дочерью Мией

02.08.2021, 18:20, Разное
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Вчера, в первый день августа, сыну Олега Табакова и Марины Зудиной Павлу исполнилось 26 лет. С очередным днем рождения актера театра и кино поздравили многие друзья и коллеги, а также родные. В стороне не осталась и его бывшая девушка и мать его ребенка Софья Синицына. Актриса публично поздравила экс-возлюбленного в Instagram, опубликовав в сторис его первое фото с дочкой на руках, и написала:

С днем рождения, Табаков! Здорово, что родился. Мы теперь всегда будем рядом, даже если ты перехочешь.

Павел Табаков с дочерью Мией

Павел Табаков впервые стал отцом в начале августа прошлого года, но общественность об этом узнала только в этом июне. Эксклюзивно HELLO.RU эту информацию подтвердила мать актера Марина Зудина. Точная дата рождения Мии неизвестна, однако недавно в блоге Софьи Синицыной появилось фото, на котором она держит тарелку с кусочком торта и одной свечкой. Так что вполне возможно, что у Мии и Павла Табаковых день рождения в один день.

В середине июля Павел Табаков впервые прокомментировал рождение дочери. Он сказал, что вместе они с Софьей не живут, но он принимает участие в воспитании малышки:

Личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться ею со всем миром. Я не хочу, чтобы обсуждали, как я живу. Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех – мы дружим, но не живем вместе. В этом смысле для меня, наверное, идеалом является актер Дэниел Дей-Льюис, о котором ничего неизвестно и которого ценят только по его ролям. Это моя мечта – чтобы меня оценивали только по моим работам, а не по моей личной жизни, – рассказал актер “АиФ”.

Софья Синицына с дочерью Мией

Напомним, до Софии Синицыной Павел Табаков больше года состоял в отношениях с актрисой Марией Фоминой. В начале 2017 года Табаков рассказывал в эксклюзивном интервью HELLO!:

Косвенно мы были знакомы очень давно: в театральной студенческой тусовке почти все друг друга знают. Потом репетировали роли в одном спектакле в МХТ и именно тогда первый раз поздоровались. Позже не раз пересекались в общих компаниях, а однажды я встретил ее из Санкт-Петербурга после съемок, и мы начали общаться по-настоящему.

Когда Павел и Мария расстались, точно не известно. Однако в том же 2017 году, по слухам, Павел начал встречаться с Софией. В 2018 году Табаков и Синицына вместе сыграли в фильме “Как я стал”, а сама Синицына еще известна по ролям в картинах “Магомаев” и “Душегубы”.

МияСофья Синицына



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