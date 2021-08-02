В Днепре ввели обязательную вакцинацию для работников муниципалитета

“Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются”, – написал городской голова Днепра.

В свою очередь, “всем вновь вакцинированным” жителям города (после второй дозы) “будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро”, а также бесплатное посещение кинотеатров, отметил Филатов.

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Согласно документу, все муниципальные работники должны вакцинироваться до 15 октября 2021 года. Те же, кто имеют определенные медицинские противопоказания для иммунизации от COVID-19, должны предоставить подтверждающие документы.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании одну дозу препарата против коронавируса получило почти 3,6 млн человек, более 2,03 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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