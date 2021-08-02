 

“Подопытные кролики”. Украинская разведка предупредила жителей ОРДЛО об опасности вакцинирования от COVID-19 аналогом “Спутника V”

02.08.2021, 18:12, Новости дня
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“Жители так называемой “ЛДНР” могут стать банальными подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытают на них новый вариант свой вакцины “Спутник Лайт”, прежде чем предлагать его россиянам”, – заявили разведчики.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2158423844299326

В ГУР Минобороны напомнили, что “Спутник Лайт”, сделанная на основе двухкомпонентной вакцины “Спутник V”, не получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

“Все, что Россия может сегодня предоставить своим недореспубликам на Донбассе – это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира, в то время, как Украина вакцинирует своих граждан лучшими и дорогими вакцинами, которые используют все цивилизованные страны. И даже это Россия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО”, – отметили военные.

Вакцина “Спутник V” имеет множество побочных эффектов, предупредили разведчики.

“Возникает вопрос: сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный вариант? Их число, скорее всего, намного выше”, – сделали вывод в ведомстве.

В ГУР Минобороны обратили внимание на то, что испытав на жителях так называемых “ЛНР” и “ДНР” препарат “Спутник Лайт”, Россия не несет ответственности за смерть или болезнь людей.

“Результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина – никто не узнает”, – подытожили в разведке.

Контекст:

Однокомпонентную вакцину “Спутник Лайт”, которая представляет собой первый компонент “Спутника V”, зарегистрировали в России 6 мая этого года. Ее эффективность с 28 дня после вакцинации, по данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 79,4%.

“Спутник Лайт” разрешили использовать без введения второй дозы. Как поясняла “Фонтанка”, ее принцип работы тот же, что и у “Спутника V”. Препарат прошел две фазы испытаний, третий этап продолжается и завершится 1 января 2022 года.

О том, что в “ЛНР” началась вакцинация от коронавируса препаратом “Спутник Лайт”, заявила 29 июля так называемая “министр здравоохранения “ЛНР” Наталья Пащенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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