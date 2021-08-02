 

Олимпиада 2020. Ветеринарам пришлось усыпить лошадь швейцарского жокея из-за травмы

02.08.2021, 18:12, Новости дня
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Лошадь получила травму во время соревнований по конному троеборью. Животное немедленно осмотрели дежурившие на месте ветеринары, а затем его доставили в ветклинику.

Ультразвуковое сканирование выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта. 

“По гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь”, – добавили в организации.

О смерти животного в Instagram также сообщил и сам жокей Годель.

“С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной смерти моего дорогого Джет Сета из-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио… Джет был необычным конем, и он снова выполнял великолепный кросс. Он ушел из жизни делая то, что любил делать больше всего: скакать галопом и парить над препятствиями”, – написал Годель.

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Публикация от Robin Godel (@robin.godel)

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе. В турнирной таблице Украина находится на 60-м месте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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