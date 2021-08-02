В смартфонах Xiaomi Mi 12 используют новую ОЗУ формата LPDDR5X

Как сообщают источники, в смартфонах Xiaomi Mi 12 будет использована новая оперативная память, относящаяся к формату LPDDR5X. При этом скорость передачи данных внутри процессоров вырастет до 8533 Мбит в секунду. Напомним, что в ОЗУ прежнего формата она составляла всего 6400 Мбит в секунду.

Данная информация была опубликована благодаря ассоциации JEDEC. Ее представители рассказали о существовании документа, где описан новый формат ОЗУ, который собирается в ближайшем времени использовать Xiaomi в производстве новых моделей смартфонов.

Также стало известно, что в мобильном устройстве модели Mi 12 будет использована однокристальная система Qualcomm Snapdragon 898 с графическим ускорителем Adreno 730. Обращает на себя внимание и увеличенная мощность камеры – 200 Мп.