Скандалы: Роман Абрамович держит нос по ветру

Зачем владельцу «Челси» потребовался бизнес, связанный с вошедшими в моду телемедицинскими услугами

Все больше жителей России узнают, что консультации и назначения врачей можно получить удаленно — постепенно телемедицина становится реальностью. Объем рынка телемедицинских услуг в России, по прогнозу VEB Ventures, будет расти на 116% ежегодно и к 2025 году может достичь 96 млрд рублей. Хотя, как показал апрельский опрос холдинга «Ромир», о телемедицине знает пока четверть россиян, из них лишь 10% когда-либо сами получали онлайн-консультацию врача и 3% делают это постоянно.

На перспективный рынок приходят новые инвесторы, в том числе довольно известные. По данным Dsight, в 2020 году в российском секторе телемедицины было заключено пять публичных сделок на $13,7 млн, в 2021-м — уже почти на $29 млн. Сооснователь группы QIWI Сергей Солонин вложился в медтех-стартап Zabota 2.0. На будущий рост сектора рассчитывает и Роман Абрамович F 12 — вместе с партнерами он стал миноритарным акционером «Ренессанс Страхования».

Сделка старых знакомых

Об изменениях в составе акционеров «Ренессанс Страхования» объявили в конце мая 2021 года. Контроль в компании сохранила группа «Спутник» (основной владелец — Борис Йордан). А УК «Трансфингруп», управляющая активами НПФ «Благосостояние», снизила свою долю с 35% до нуля. В общей сложности структуры Абрамовича и его партнеров Александра Абрамова F 25 и Александра Фролова F 44 получили в страховой компании почти 29%, в том числе сам Абрамович — 9,99%, а Абрамов с Фроловым — 9,55%. Андрей Городилов, член команды Абрамовича, в свое время поехавший вслед за ним на Чукотку, получил 4,33%, Сергей Братухин, руководитель компании «Инвест АГ», управляющей активами Фролова и Абрамова, — 4,77%. Еще примерно через три недели «Ренессанс Страхование» объявила, что может провести IPO.

Инициатором сделки с Абрамовичем стал «неплохой продавец» Борис Йордан, говорит Forbes их общий знакомый: «Это отчасти личная история, он и Абрамович давно общаются и поддерживают товарищеские отношения». Борис Йордан передал через представителя, что инициаторами сделки стали «акционеры и партнеры группы «Спутник». НПФ «Благосостояние» вышел из числа акционеров «Ренессанс Страхования», так как «решил сфокусироваться на формировании портфелей высоколиквидных активов и ценных бумаг».

В какую сумму Абрамовичу и партнерам обошлась миноритарная доля? Официальных данных нет. Йордан и Millhouse Абрамовича не ответили Forbes на этот вопрос. «Компания была оценена хорошо, скажем так», — говорит источник, близкий к группе «Спутник». Это была «сделка двух старых знакомых», поэтому вряд ли ее можно назвать рыночной, отмечает консультант одного из российских рейтинговых агентств.

В 2017 году «Ренессанс Страхование» и НПФ «Благосостояние» объединяли активы при участии фонда Baring Vostok. Капитализация компании оценивалась тогда в 27 млрд рублей. По оценке старшего аналитика «Атона» Михаила Ганелина, базирующейся на отчетности «Ренессанс Страхования» за 2020 год, компания сейчас могла бы стоить 35–40 млрд рублей (коэффициент 1,2–1,4 к капиталу). Компания занимает чуть более 3% на рынке страхования (исключая страхование жизни). Для сравнения: доля лидера рынка «Согаза» F — 26%. ДМС у «Ренессанс Страхования» занимает 18% портфеля, это третий по объему страховых премий сегмент (первые два — каско и ОСАГО). На ДМС в 2020 году страховщик собрал 6,5 млрд рублей, примерно на 5% меньше, чем годом ранее.

Любовь к телемедицине

Инвестиции в здравоохранение хорошо знакомы Абрамовичу. Он акционер «Европейского медицинского центра» (собирается продавать свою долю на IPO), был инвестором фармацевтических компаний «Биокад» и «Фармстандарт» F 69. Последняя компания принадлежит давнему партнеру Абрамовича Виктору Харитонину F 45, его же «Мед­инвестгрупп» строит современные онкологические центры в России и управляет сетью клиник «К+31». «Интерфакс» писал, что Millhouse Абрамовича кредитовала «Мединвестгрупп». «Абрамович считает, что медицина и страховой бизнес — комплементарные направления», — уточняет его знакомый. Сделка основана на общих интересах Абрамовича и Йордана в медицинском бизнесе, говорит источник, близкий к группе «Спутник»: «Они сошлись на базе телемедицинского бизнеса и медицинского страхования».

«У Бориса Йордана несколько лет назад было много идей, как встроить медицинское страхование в онлайн-медицину, для страховых компаний в этом есть смысл, так как телемедицина снижает затраты: проконсультировать клиента онлайн дешевле, чем отправить к нему врача», — говорит Forbes общий знакомый Йордана и Абрамовича.

«Ренессанс Страхование» стала первым партнером платформы «Доктор рядом», когда та начала оказывать услуги телемедицины: компания добавила эту услугу в портфель ДМС. Это было еще в конце 2017 — начале 2018 года, вспоминает сооснователь медицинской компании «Доктор рядом» Максим Чернин. Весной 2019 года Йордан объявил о создании цифровой компании медицинского страхования «Ренессанс здоровье» F и планировал до 2023 года инвестировать в нее 3,6 млрд рублей. На презентации нового направления в мае 2019 года он сообщил, что «Ренессанс здоровье» — первая в России компания health insurtech. Тогда же компания запустила одноименное мобильное приложение, с помощью которого клиент с полисом ДМС мог среди прочего получить телемедицинскую консультацию. Сейчас приложение называется Budu. И Йордан говорит, что изменилось не только название. Речь идет о собственном одноименном стартапе по управлению здоровьем, о стратегии новой медтех-компании он планирует рассказать осенью. По его словам, врачи «Ренессанс клиники» уже провели «сотню тысяч» онлайн-консультаций, количество ежемесячных консультаций за 2020 год выросло в шесть раз.

Йордан делает ставку на цифровую часть медицинского бизнеса, добавляет источник. По его оценке, «Ренессанс Страхование» «хотя и не самая большая на рынке, но точно самая digital-продвинутая онлайн-компания в сфере страхования и медицинских услуг».

Гибридная медицина

В 2020 году объем страховых премий в секторе ДМС снизился на 2%, до 177,1 млрд рублей, по данным ЦБ. Однако пандемия коронавируса заставила население больше заботиться о здоровье. Кроме того, ЦБ обращает внимание на «расширение технологических возможностей для получения дистанционных врачебных консультаций».

Основной спрос на полисы ДМС предъявляют крупные компании, отмечает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. Другое ограничение для роста сектора в том, что медицинская страховка — это финансовая услуга, а собственно лечение оказывает определенное количество клиник. И их число, особенно в регионах, ограничено. «И сейчас некоторые страховые создают собственные клиники или же работают в постоянном партнерстве. Это дает синергию для страхового и медицинского бизнеса», — говорит Янин.

Будущее за гибридными сервисами управления здоровьем, считает Чернин: «Не будет просто онлайн-медицины, ведь нельзя лечить только дистанционно. Но и не будет медицины исключительно в офлайне, все окружающие нас сервисы цифровизуются для повышения удобства и доступности. Те, кто делает ставку только на офлайновую медицину, не видят будущего. Те, кто делает ставку только на онлайн, тоже заблуждаются. Медицинский бизнес будет «сшивать» офлайн- и онлайн-контуры».

Группа «Ренессанс», по мнению Чернина, понимает, что во всем мире развивается «превентивная» медицина, или «медицина для здоровых»: чекапы, ЗОЖ, проверка состояния организма и т. д. На этом направлении наиболее активно именно более молодое поколение, освоившее цифровые технологии, и ожидается, что именно оно будет активно пользоваться услугами цифровой медицины.

«Ренессанс» пытается создать образ страховщика будущего, полагает Чернин. Но компания явно не единственная на этом пути. Согласно опросу агентства «Эксперт РА», в 2021 году среди 30 страховых компаний более 80% предлагает клиентам полисы ДМС, в которые, помимо классического поликлинического обслуживания, включена телемедицина, а 60% предлагают ее в качестве самостоятельного продукта. Телемедицину развивают не только страховые компании, это направление, к примеру, есть в «Яндексе» и «Сбере».

Пока в России в среднем 4–5% владельцев полисов ДМС пользуются услугами телемедицины, у отдельных страховщиков эта доля составляет 7%, говорит Чернин. Причина столь небольшого проникновения — в законодательных ограничениях. По закону, к примеру, при первичном обращении нельзя ставить диагноз, назначать терапию, оформлять больничный. Если эти ограничения снять, то сектор ждет существенный рост — до 50% от общего числа владельцев ДМС, полагает Чернин, в противном случае рост вряд ли превысит 3% в год.

При участии Анастасии Ляликовой и Ирины Юзбековой

Яна Милюкова