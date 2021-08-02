 

Глава МИД Украины пригрозил России “камнями с неба” из-за Крыма

02.08.2021, 18:02, Разное
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Дмитрий Кулеба в эфире украинского СМИ рассказал о насущных проблемах страны и взаимоотношениях с Россией. Он уверен, что России придется несладко, если она не вернет Незалежной Крымский полуостров.

Политик заявил, что хочет дождаться того момента, когда Крым снова будет украинским. При этом Кулеба уверен – это лишь вопрос времени.

При этом дипломат провел забавную аналогию. Он сравнил Украину с Францией во времена Первой Мировой войны. Тогда страна потеряла Эльзас, а спустя много лет вернула. Он уверен, что Украина сможет так же.

“Как писали во время аннексии, “главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба” — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет”, — пригрозил политик.

Напомним, Крым вернулся в состав России весной 2014 года после законно проведенного на его территории референдума, на котором большинство граждан выразили свое желание воссоединиться с исторической родиной. По итогам голосования жителям Крыма и Севастополя начали выдавать российские паспорта.

Евросоюз, США и Украина не поддержали итоги голосования. После этого против России регулярно стали вводить санкции и аппелировать вопросом Крыма в ходе любого спора на мировой арене.



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