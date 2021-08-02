 

Лорел Хаббард объяснила неудачу на Олимпиаде беременностью

02.08.2021, 17:51, Разное
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Новозеландская трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард, не занявшая призового места на соревнованиях по штанге, объяснила журналистам причину своей неудачи. По словам спортсменки, её физическую форму пошатнула беременность от одного из легкоатлетов сборной Сенегала.

Женщина пояснила, что ещё до начала соревнований она познакомилась с группой молодых людей, оказавшихся легкоатлетами из Сенегала. С одним из них у неё завязался роман, который очень быстро перерос в интимные отношения. А в первый день Олимпиады, празднуя победу команды своего молодого человека, Лорел Хаббард приняла участие в групповом сексе с другими членами сборной, в ходе которого пренебрегала контрацепцией. Итогом этого неосмотрительного поступка стала сломанная «картонная» кровать и беременность, приведшая к интоксикации организма. Тяжелоатлетка заверила, что, несмотря на проигранные состязания, всё равно очень довольна случившимся.

«Не каждый день в Новую Зеландию заезжают парни из Сенегала. Город, где я живу, очень отсталый: там даже лидер местной ячейки BLM белый. Знакомство с Мбангой (имя изменено – ред.) стало переломным моментом в моей жизни. Наш ребёнок тоже примет участие в Олимпиаде, и я не сомневаюсь, что он станет первым в мире чёрным трансгендером, который станет чемпионом мира по кёрлингу», – рассказала Лорел Хаббард.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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