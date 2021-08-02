 

Экс-президент Киргизии Акаев вернется в Москву после допроса в Бишкеке

02.08.2021, 17:47, Новости дня
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Бывший глава Киргизии Аскар Акаев после допроса в Госкомитете по нацбезопасности страны (ГКНБ) отправится в Россию, пишут СМИ.

Через несколько дней после поездки в Киргизию Акаев улетит в Москву, заявил политик Бекболот Талгарбеков, информирует Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

По словам политика, уголовных дел в отношении Акаева в Киргизии не ведется.

После допроса экс-глава государства сделал заявление.

«Я благодарен и признателен руководству республики, [действующему президенту] Садыру Жапарову за возможность прибыть на родину. Я приехал сотрудничать и помогать. Вы знаете, что ко мне есть претензии по «Кумтору». Здесь, в ГКНБ, меня приняли с радушием. Очень внимательное отношение. Естественно, есть вопросы. Сегодня был первый допрос. Ответил на вопросы. Я приехал, чтобы чистосердечно и искренне рассказать, как мы строили «Кумтор» и для чего. Какие ошибки допустили», – цитирует Акаева 24.kg.

Он добавил, что «встречи будут продолжены».

В ГКНБ поясняли, что Акаева объявили в розыск по делу о золоторудном месторождении «Кумтор» по факту коррупции при заключении генерального соглашения по одноименному проекту в 1992 году и изменениях в проект в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

В понедельник Акаев был доставлен в Бишкек.



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