 

Уговорившего школьника в Москве украсть 3,1 млн рублей репетитора отправили под суд

02.08.2021, 17:47, Новости дня
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Попросившего подростка в столице украсть у родителей 3,1 млн рублей гражданина Казахстана отправили под суд, сообщили в столичной прокуратуре.

«Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Республики Казахстан», – сообщается на сайте ведомства.

Ему инкриминируют вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и кражи в особо крупном размере. «Установлено, что в начале марта 2021 года обвиняемый склонил знакомого 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, к похищению денежных средств, принадлежащих родителям последнего, и дальнейшей передаче ему, обещая при этом часть похищенных денежных средств передать несовершеннолетнему», – пояснили в прокуратуре.

Подросток в апреле похитил 3 млн рублей из квартиры, а также снял со счета отца 100 тыс. рублей, после чего передал средства обвиняемому. Попав «под влияние» мужчины, подросток добровольно поехал с ним по дороге Пермь – Петербург, в сторону Казахстана.

«В связи с исчезновением ребенка родители обратились в правоохранительные органы, которые в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили мальчика и обвиняемого в Свердловской области и пресекли его противоправные действия», – добавили в ведомстве.

Обвиняемого арестовали, дело направлено в суд.

В апреле СМИ сообщали, что ученик одной из школ Москвы похитил у собственных родителей более 3 млн рублей, после чего вместе с репетитором по математике на такси уехал в Екатеринбург.



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