В Армении избрали вице-спикера парламента

Председателем Национального собрания Армении (парламента) избрали вице-спикера органа предыдущего созыва, представителя правящей партии «Гражданский договор» Алена Симоняна, сообщил глава счетной комиссии Нарек Бабаян.

«В голосовании принял участие 71 депутат из 107. За кандидатуру Алена Симоняна проголосовал 71 депутат», – цитирует Бабаяна РИА «Новости».

До этого в «Гражданском договоре» сообщали, что кандидатами на пост зампреда парламента выдвинут бывшего главу комиссии по внешним связям Рубена Рубиняна и экс-министр высокотехнологической промышленности Акопа Аршакяна.

Ранее в понедельник армянский президент Армении Армен Саркисян на первом заседании нового парламента назначил премьер-министром исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна.