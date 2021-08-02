Мнение: О фактическом банкротстве первого российского региона

Случилось ровно то, о чём давно уже говорили в кулуарах на различных финансовых тусовках. Российские регионы банально «не тянут» расходы, вызванные коронакризисом. Некоторые залезают в долги для финансирования выросших расходов на медицину и социалку, но это лишь оттягивает неизбежное.

В общем, фактическое банкротство регионов началось. Первый пошёл…

Все государственные платежи остановлены в Хакасии с пятницы, 30 июля. Информацию об этом передало вполне официальное информагентство ИТАР-ТАСС. В сообщении подчёркивается, что остановка платежей – мера вынужденная, поскольку бюджет республики признан недействующим.

Это довольно необычная для России ситуация. Но она вызвана тем, что в декабре 2020 года Верховный Совет Хакасии утвердил республиканский бюджет с доходами 37,968 млрд рублей и расходами 42,548 млрд рублей. Из-за чего бюджетный дефицит составил 19% от налоговых и неналоговых доходов и превысил предельную планку, установленную бюджетным кодексом (15%). В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском о признании закона о бюджете недействительным, и в апреле Верховный суд его удовлетворил. Апелляцию хакасские чиновники проиграли, и Пятый апелляционный суд окончательно признал недействующим закон о бюджете Хакасии.

Собственно, он и не мог вынести иного решения. Дело не только в превышении формальной планки, но и в других манипуляциях с главным финансовым документом республики. В пояснительной записке к нему говорилось, что «для сбалансированности бюджета показатели по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год сформированы, исходя из оптимистического прогноза, с учетом ожидаемой стабилизации мировых цен на уголь и алюминий и увеличения налогооблагаемой базы». Однако по итогам 2020 года собственные, налоговые и неналоговые, доходы бюджета рухнули на 15,5% к показателям 2019 года, и прогноз налоговых и контрольных органов республики на текущий год не давал повода для оптимизма.

«Утвержденные законом бюджетные назначения по налогу на прибыль организаций невыполнимы, не соответствуют принципу достоверности бюджета и реалистичности расчета доходов, что фактически увеличивает и без того недопустимый дефицит бюджета», — подчеркнула, оспаривая #бюджет в суде, республиканская прокуратура. Она также указала на то, что объем госдолга региона превышает более чем на 3 млрд рублей ограничения верхнего предела госдолга, установленные Бюджетным кодексом РФ.

С другой стороны, деваться регионам тоже особо некуда. Коронакризис зажал их в тиски. Доходы по налогу на прибыль рухнули на фоне разного рода некарантинов и сокращения спроса со стороны конечных потребителей, расходы на медицину, в том числе дополнительные выплаты врачам, социальную поддержку и прочие льготы, щедро обещанные федеральным центром, резко возросли. А брать денег неоткуда.

Собственно, федеральные власти здесь могли бы и пойти навстречу регионам. Благо выросшие доходы от нефти это позволяют. Но российский Минфин предпочитает позу царя Кощея, набивая сверх меры ФНБ. Чтобы потом растащить эти #деньги по мегапроектам правильных людей.

Так стоит ли удивляться, если новые банкротства и бюджетные кризисы в регионах будут повторяться?

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