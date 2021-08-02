 

Кэти Перри, Орландо Блум, Хайди Клум, Тина Кунаки и другие гости гала-вечера в Италии

02.08.2021, 17:28, Разное
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На днях состоялся четвертый по счету благотворительный гала-вечер, организованный люксовым fashion-ретейлером LuisaViaRoma и международной организацией UNICEF. На мероприятии, прошедшем на вилле La Certosa di San Giacomo на итальянском острове Капри, встретились Кэти Перри и Орландо Блум, Хайди Клум с дочерью Лени, которая недавно подписала свой первый контракт с модельным агентством, и мужем Томом Каулитцем, Флавио Бриаторе, Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд, Тина Кунаки, Ванесса Хадженс, Наташа Поли и Питер Баккер, Эйса Гонсалес и многие другие. На фоне цветочного прессвола сфотографировались и другие звездные мамы, которые, впрочем, родили совсем недавно: модель Эмили Ратажковски и Елена Перминова.

Кэти Перри и Орландо БлумХайди Клум и Том КаулитцТина КунакиЭмили РатажковскиНики Хилтон и Джеймс РотшильдЕлена Перминова

Вечер начался с традиционного коктейля, после которого состоялся торжественный ужин. Не обошлось без сюрпризов – в рамках мероприятия выступила Кэти Перри, к которой позднее присоединился и Джон Ледженд. В ходе ужина прошел аукцион предметов роскоши, организованный представителем Sotheby’s Гарри Далмени. На нем были выставлены: собственный гоночный автомобиль Стива Маккуина 1961 года – Cooper Formula Junior; редкие часы Astronomia компании Jacob & Co.; работы таких авторов, как Энди Уорхол, Алекс Израэль, Ришар Орлински и Пабло Пикассо; рояль Yamaha, на котором играл Джон Ледженд; недельный отпуск на суперяхте amels 74m Synthesis и другие лоты. Гостям удалось собрать порядка 5 миллионов евро, которые будут перечислены UNICEF – на программы защиты уязвимых детей во всем мире.

Наташа Поли и Питер БаккерХайди Клум с дочерью Лени

Ванесса ХадженсДжон ЛеджендКаролина КурковаДилан ПеннКэти ПерриЭйса ГонсалесФлавио Бриаторе



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