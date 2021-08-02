 

Власти Ростовской области допустили введение локдауна

02.08.2021, 17:26, Новости дня
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом.

«Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», – сообщил Голубев во время заседания оперштаба, передает «Интерфакс».

Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев констатировал крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. Он отметил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%.

Напомним, власти Бурятии с 12 июля отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня из-за распространения коронавируса, при этом сохранится ряд ограничений.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в РФ сейчас не обсуждается. 



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