Экс-премьер Киргизии объяснил, почему бывшему президенту страны Акаеву не грозит арест

Экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву не грозит тюремное заключение по обвинению в коррупции, так как все сроки давно уже давно прошли, сказал газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов, комментируя приезд Акаева на допрос в Бишкек. Кулов занимал пост главы правительства, когда Киргизию возглавлял Акаев.

«Когда я разговаривал с президентом Садаром Жапаровым, он сказал, что сегодня в Бишкек приедет Аскар Акаев. Насколько мне известно, он согласился сотрудничать со следствием. Ни о какой сделке речи не идет. Он добровольно принял решение приехать», – отметил бывший глава МВД и премьер-министр Киргизии Феликс Кулов.

Он напомнил, что Акаев был объявлен в рамках дела о деятельности золоторудного месторождения «Кумтор». «Президент Жапаров сказал, что готов пойти ему навстречу. Я расцениваю это как шаг великодушия с его стороны. А что касается мотивации бывшего президента, то с одной стороны, им движет желание помочь своей стране в ситуации, связанной с золоторудным месторождением, а с другой – он хочет восстановить свое доброе имя», – уверен Кулов. Он добавил, что «в силу почтенного возраста для Акаева сейчас вопрос репутации – превыше всего».

Напомним, Акаева обвиняли в подписании невыгодного для Бишкека соглашения с канадской «Камеко» в 1992 году, когда канадцы без конкурса получили права на разработку крупнейшего в регионе золоторудного месторождения Кумтор. В 2003 году была проведена реструктуризация соглашения с «Камеко», в результате которого доля Киргизии в совместной компании была занижена на 25,7 % – до 26 %.

В мае 2021 года власти Киргизии решили национализировать разрабатываемое канадской компанией месторождение, в офисах совместной компании были проведены обыски, а канадцам была выставлена претензия на 4 млрд долларов за за экологический и экономический ущерб за время эксплуатации рудника.

В ответ канадцы в суде Нью-Йорка подали иск о банкротстве совместных с Киргизией компаний «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани». В рамках этого иска были заблокированы все счета активы совместной компаний за рубежом, а Киргизия лишилась доступа к этим средствам. Как считают эксперты, показания Акаева, который заключал договор с канадцами, могут помочь Киргизии вернуть в суде Южного округа Нью-Йорка доступ к активам совместной канадско-киргизской компании.

Что касается перспектив Акаева, то «с точки зрения юриспруденции, срок давности этого дела уже истек», указал считает Феликсв Кулов. «Прошло более 20 лет, а в Киргизии срок давности по делам о коррупции составляет 15 лет. Поэтому все сроки прошли, и Акаев не может быть осужден», – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что бывший президент Киргизии Аскар Акаев доставлен в Бишкек, с ним проводятся следственные действия. «В результате принятых ГКНБ мер, 2 августа бывший президент Аскар Акаев был доставлен в город Бишкек, после чего незамедлительно передан межведомственной следственной группе», – передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Отмечается, что в ГКНБ, где с его участием проводились необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению «Кумтор». Известно, что следственный действия продлятся несколько дней, затем Аскар Акаев улетит в Москву.