Переписал историю. Борец греко-римского стиля из Кубы стал четырехкратным олимпийским чемпионом

В финальной схватке кубинец победил Якоби Каджаю из Грузии – 5:0.

Победа в Токио стала для Лопеса четвертой подряд на Олимпийских играх – в 2008 году (Пекин) и 2012 году (Лондон) он был лучшим в весовой категории до 120 кг, а в 2016 году (Рио-де-Жанейро) – в весе до 130 кг, отмечается на сайте Олимпиады 2020.

Лопес стал первым борцом в истории, который завоевал четыре золотых медали Олимпийских игр.

Контекст:

38-летний Лопес – участник пяти Олимпиад. Кубинец дебютировал на Играх в Афинах в 2004 году (в весе до 120 кг), заняв в итоге пятое место.

Лопес – пятикратный чемпион (2005, 2007, 2009, 2010 и 2014 годы) и трижды серебряный призер (2006, 2011, 2015 годы) чемпионатов мира по борьбе.

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