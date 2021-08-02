 

“Какой сладкий мальчик”. “Ласкуша невероятный”. Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео

02.08.2021, 17:18, Новости дня
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“Крысеныш Лева. Когда ему хорошо, урчит зубами. И мне хорошо, но я так не умею. Надо работать над собой”, – написала Ирина Меладзе.

Она позирует в кадре, прижимая животное к груди.

“Какой сладкий мальчик”, – умилились подписчики.

“Ой, какая прелесть. Никогда не видела таких. Ласкуша невероятный”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

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Публикация от Ирина Меладзе (@irinameladze_)

Контекст:

Ирина и Валерий Меладзе официально развелись 21 января 2014 года. В браке у пары родилось три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002).

В 2014 году Меладзе женился на солистке группы “ВИА Гра” Альбине Джанабаевой. Супруги воспитывают двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014), – а также дочь Агату (2021).

В ноябре 2020 года Меладзе признался, что познакомился с Джанабаевой, когда она пришла к нему устраиваться на работу. “Сначала Альбина пришла ко мне работать в группу на бэк-вокал, и вот тогда у нас случился роман”, – заявил тогда певец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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