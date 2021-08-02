 

Daily Telegraph – служба здравоохранения Великобритании планировала отказы от медпомощи престарелым в случае пандемии

02.08.2021, 17:12, Новости дня
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Национальная служба здравоохранения Великобритании составляла планы на случай пандемии, подразумевавшие отказ от оказания медпомощи пациентам домов престарелых, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на конфиденциальную документацию NHS. Отказ от медпомощи объясняется необходимостью не допустить коллапса здравоохранительной системы: как отмечает издание, в правительстве Великобритании подчеркнули, что не использовали эту стратегию против пандемии коронавируса, хотя некоторые факты говорят об обратном.


Reuters

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) составляла секретные планы по отказу в медицинской помощи людям из домов престарелых в случае пандемии, пишет The Daily Telegraph. Согласно конфиденциальной документации правительства страны, планы NHS предусматривали уход от оказания медицинской помощи людям в возрасте за 70 лет.

Как пишет издание, эта стратегия была разработана ещё в 2016 году, в рамках планирования на случай пандемии. Целью стратегии было предотвращение переполнения госпиталей. Согласно ей, в случае начала «масштабной» эпидемии гриппа министр здравоохранения мог дать врачам право на приоритет одних пациентов над другими или даже на отказ от лечения.

При этом в правительстве Великобритании не раз заявляли о том, что дома престарелых не были брошены на произвол судьбы, однако множество фактов говорит об обратном, отмечает издание. За всё время пандемии коронавируса в домах престарелых Англии и Уэльса скончалось более 42 тыс. человек. Ранее стало известно, что NHS проинструктировали дома престарелых «не реанимировать» своих пациентов во избежание заполнения коек в больницах, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на собственное расследование. Бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс говорил, что далеко не все больные коронавирусом получили лечение.

Секретные документы говорят о том, что NHS предлагало сортировать пациентов по «вероятности выживания», а не по «необходимости медицинской помощи», пишет издание. По мнению врача Моозы Куреши, предавшей секретные документы огласке, хранить эти сведения в секрете от врачей было «непрофессионально».

«NHS попросили составить эту стратегию на основе конкретного и очень жёсткого гипотетического сценария для информирования программы правительства по борьбе с эпидемией гриппа, а не для прикладного использования. Эта стратегия не была основой для политики NHS в отношении коронавируса», — приводит издание заявление официального представителя NHS. Пресс-секретарь британского правительства также заявил, что секретные документы подразумевали гипотетические сценарии и не были заготовкой для реальных мер. 



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