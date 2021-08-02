 

Россия готова предоставить политическое убежище Кристине Тимановской

02.08.2021, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила Австрию о предоставлении политического убежища после попытки белорусских властей насильно вывезти спортсменку из Японии на родину.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на обращение Тимановской и предложила ей остаться в России.

– Россия готова принять Кристину Тимановскую и обеспечить ее полную безопасность. Желание спортсменки получить политическое убежище в Австрии вполне понятно, но у нас тоже европейская страна. В России можно свободно выражать свое мнение и спокойно критиковать белорусскую власть. Мы неоднократно помогали политическим беженцам и Эдвард Сноуден тому яркий пример. Кристине нужно лишь обратиться в наше посольство в Токио и мы первым же самолетом доставим ее в Смоленск для оформления всех документов, — заявила Мария Захарова.

В Белоруссии Кристине Тимановской грозит уголовное наказание по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». По новому указу Александра Лукашенко спортсменка лишена всех наград и званий и объявлена в международный розыск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Маск: Из-за задержки полета Starship человечество никогда не доберется до Марса

18.11 / Ученые значительно продвинулись в разработке эффективной вакцины против холеры

14.06 / Одна фраза мужа все изменила: почему женщина не должна растворяться в мужчине

05.02 / Мнение: О последнем козыре Владимира Путина

09.05 / Началась патентная битва за вакцины

31.05 / Решить проблемы с желудком можно, пересмотрев отношение к миру и себе

30.06 / Подписчики посоветовали Виктории Боне вместо Монако «снять коров в колхозе»

30.12 / Спецслужбы Китая отчитались об уничтожении троллейбусной системы Москвы

08.03 / «Это чревато преждевременной смертью»: Диетологи попросили задуматься, прежде чем есть белый хлеб

10.07 / Мнение: Борцы с распространением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика