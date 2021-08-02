Россия готова предоставить политическое убежище Кристине Тимановской

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила Австрию о предоставлении политического убежища после попытки белорусских властей насильно вывезти спортсменку из Японии на родину.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на обращение Тимановской и предложила ей остаться в России.

– Россия готова принять Кристину Тимановскую и обеспечить ее полную безопасность. Желание спортсменки получить политическое убежище в Австрии вполне понятно, но у нас тоже европейская страна. В России можно свободно выражать свое мнение и спокойно критиковать белорусскую власть. Мы неоднократно помогали политическим беженцам и Эдвард Сноуден тому яркий пример. Кристине нужно лишь обратиться в наше посольство в Токио и мы первым же самолетом доставим ее в Смоленск для оформления всех документов, — заявила Мария Захарова.

В Белоруссии Кристине Тимановской грозит уголовное наказание по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». По новому указу Александра Лукашенко спортсменка лишена всех наград и званий и объявлена в международный розыск.

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