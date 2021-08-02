Скандалы: «Конкурентам сжигали машины»

Как банда из Подмосковья Анатолия Мазура зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах

В Московской области завершено расследование уголовного дела банды киллеров Анатолия Мазура: вскоре ее участники предстанут перед судом. В 2017 году Мазур уже получил пожизненный срок за резонансное убийство семьи отставного военного во Владимире. Однако сотрудники подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) выяснили, что главарь банды был не только наемным убийцей, но и черным риелтором.

Мазур расправлялся с людьми ради их квартир, но еще он любил убивать и порой соглашался выполнить заказ за скромное вознаграждение. В истории одной из самых жестоких группировок столичного региона разбиралась «Лента.ру».

14 июля 2015 года все информационные программы начинались с новостей о кровавой расправе во Владимире. В квартире на Дубнинской улице нашли тела трех человек: 42-летнего подполковника в отставке Алексея Подмаркова, его гражданской жены Светланы Кузнецовой и ее 16-летнего сына Евгения.

Неизвестные налетчики застрелили Подмаркова и подростка, а мать ребенка, которая находилась на седьмом месяце беременности, зарезали. Как вспоминает журналистка Евгения Могилевская, которая работала на месте событий, полицию вызвали соседи, которые собирались ехать с Подмарковым и его близкими на отдых.

В назначенное время отставной военный и его семья не вышли, при этом машина Подмарковых стояла во дворе. Потом соседи снизу сообщили, что с потолка у них потекли багровые струи. Как позже выяснилось, одна из жертв упала на унитаз, повредив бачок. Вода смешалась с кровью и потекла вниз — Евгения Могилевская, журналистка

Кровавая расправа над семьей подполковника вызвала широкий общественный резонанс. Во Владимир прибыли лучшие сыщики России. Изучив записи с уличных камер, они заметили трех подозрительных мужчин, которые в день убийства шли мимо дома и явно старались не попасть под наблюдение.

Вскоре следователи установили: за тройным убийством стоит криминальный авторитет из Московской области Анатолий Мазур и двое его приятелей — Виктор Смирнов и Максим Мещанкин. Эти люди были хорошо известны в подмосковном Ногинске, где их боялись очень многие. Вскоре все трое оказались под арестом.

Виктор Смирнов сразу стал давать показания: он сообщил, что семью подполковника «заказала» его жена Галина Боброва, с которой Подмарков давно не жил вместе. У них с отставным военным была общая дочь, и Галина надеялась, что после развода половина квартиры Подмаркова отойдет ей.

Но тут Алексей познакомился со Светланой Кузнецовой. Когда его новая возлюбленная забеременела, Подмарков решил зарегистрировать ее в своей квартире во Владимире и потребовал у Галины Бобровой официальный развод. Это не входило в планы законной супруги.

Тогда Галина обратилась к криминальному авторитету Анатолию Мазуру. После расправы над мужем, его возлюбленной и ее сыном Галина обещала заплатить главарю киллеров миллион рублей. В тот момент Мазур не нуждался в деньгах, а потому согласился совершить тройное убийство безо всякой предоплаты.

Бойня за миллион

12 июня 2015 года киллеры подъехали к дому Алексея Подмаркова. Максим Мещанкин остался караулить снаружи, а Мазур и Смирнов, надев синие халаты и резиновые перчатки, позвонили в домофон. В тот момент в квартире подполковника находился лишь 16-летний Евгений: бандиты представились ему сотрудниками ЖЭКа, но подросток отказался их впускать.

Через минуту к дому подъехали подполковник и его беременная супруга. Киллеры прошли за ними в подъезд, спрятав пистолеты под халаты. Когда Подмарков и Кузнецова зашли в квартиру, бандиты поднялись к ним на этаж и позвонили в дверь. Как только офицер открыл, один из нападавших ударил его кулаком в лицо, а второй выстрелил, но промахнулся.

Киллер попытался выстрелить снова, но на этот раз пистолет дал осечку. Тогда оглушенного Подмаркова затолкали в комнату, а испуганную Кузнецову вместе с сыном заставили пройти в ванную. Анатолий Мазур зарядил в пистолет новый магазин и выстрелом в голову убил подполковника.

Затем убийца прошел в ванную, где Смирнов удерживал Кузнецову и ее сына: там Мазур на глазах у матери застрелил подростка

После этого бандит прицелился и выстрелил в голову женщине, но пистолет снова дал осечку. Тогда Мазур приказал Смирнову зарезать жертву, что тот и сделал.

Уже после задержания Смирнов заключил сделку со следствием: его показания во многом помогли раскрыть множество преступлений банды Мазура. Именно он рассказал, что изначально киллеры не собирались убивать Кузнецову и ее сына: они, по сути, стали случайными свидетелями расправы над подполковником. Но Мазур решил убить их без малейших колебаний.

Человек с криминальными связями

Будущий лидер одной из самых кровавых банд Подмосковья Анатолий Мазур родился в 1967 году в Златоусте. Выходец из рабочих кварталов, Мазур с детства привык защищать себя в уличных драках, где часто побеждал благодаря крепкому телосложению. Из спорта он признавал лишь боевые искусства, в первую очередь бокс.

Идти работать на завод Мазур не хотел, но и к высшему образованию не стремился. Достигнув совершеннолетия, он перебрался в Челябинск, где получил свой первый срок — три года по статье 286 («Хулиганство») УК РСФСР.

После отсидки Мазур отправился в Санкт-Петербург

Этот момент пришелся на лихие 90-е с их расцветом криминала, и Мазур не растерялся: вместе с другими уголовниками он промышлял крышеванием и разбоями. А в 1996 году Санкт-Петербургский городской суд доказал его причастность к убийствам и на 15 лет отправил в колонию.

На зоне Мазур пользовался уважением, не боялся пускать в ход кулаки, презрительно относится к тюремному распорядку и активно постигал криминальную субкультуру.

Мазур — человек, который имел обширные знакомства в криминальном мире. В 2003 году после очередной отсидки он переехал в Ногинск, где познакомился с местным криминальным авторитетом Александром Шибаевым. Мазур хорошо проявил себя на криминальном поприще и быстро стал правой рукой Шибаева — Сергей Баканов ,следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области

Банда Шибаева в Ногинске занимались крышеванием проституток и коммерсантов, мелкими разбоями и грабежами фур. В делах банды Анатолий Мазур всякий раз проявлял себя как активный участник, не раздумывая пускал в ход кулаки и брался за оружие. В Ногинске вскоре стали его бояться и предпочитали лишний раз с ним не связываться.

В 2007 году босс Мазура Шибаев был убит: неизвестные зарезали его в собственном доме, это дело так и осталось нераскрытым. По одним данным, за расправой стояли представители местной армянской диаспоры, которые конкурировали с людьми Шибаева в различных темных делах.

По другой версии, с Шибаевым кто-то свел личные счеты

Как бы то ни было, после убийства главаря его банда распалась. При этом некоторые ее участники перешли под руководство Анатолия Мазура, который решил вести свою самостоятельную игру.

«Конкурентам сжигали машины»

В первую очередь Анатолия Мазура привлек риелторский бизнес. Еще в банде Шибаева он обратил внимание, что в Подмосковье проживало много одиноких пожилых пенсионеров, которые злоупотребляли спиртным, не имели родственников, но владели недвижимостью, стоимость которой была в среднем выше, чем в других регионах России.

У Мазура родилась нехитрая схема заработка — убеждать владельцев продавать свою недвижимость или оформлять ее на подконтрольных людей, а взамен предлагать более дешевое жилье с доплатой или договор пожизненной ренты.

Таких людей [с квартирами] между собой Мазур и его сообщники называли «вариантами». Они не позволяли конкурентам, в том числе вчерашним коллегам из банды Шибаева, искать подходы к хозяевам квартир, на которые сами положили глаз. Бандиты избивали и честных риелторов, если те вставали у них на пути. Некоторым конкурентам сжигали машины — Сергей Баканов, следователь

Чтобы лучше понять тонкости бизнеса, Анатолий Мазур начал как честный и законопослушный риелтор — в этом ему помогла новая сожительница, Виктория Дубовицкая. Они познакомились в 2006 году в стриптиз-баре Ногинска, где Дубовицкая зарабатывала на жизнь.

После недолгих ухаживаний со стороны Мазура девушка стала жить с ним

Именно на Дубовицкую криминальный авторитет оформил свое риелторское агентство «Виктория». Вскоре пара сняла для своей компании офис в Ногинске, на Рабочей улице, и провела пару честных сделок. Но результатом бандит и его подруга остались недовольны: доход оказался слишком маленьким.

Охотники за квартирами

В 2007 году Анатолий Мазур узнал от местного уголовника о пожилом мужчине из Электростали, который злоупотреблял спиртным и не имел родственников. Мазур быстро втерся к нему в доверие и вместе с подельником Кожиным убедил пенсионера переписать его квартиру на них.

После этого пожилого мужчину привезли в квартиру на улице Корнеева и там постоянно и много поили алкоголем с газировкой, надеясь на то, что организм жертвы не выдержит. Но пенсионер оставался живым. Тогда бандиты вместо водки стали насильно поить его «незамерзайкой» для автомобилей из пятилитровых канистр.

Постепенно у жертвы стали отказывать ноги, а потом мужчина и вовсе перестал вставать с постели. Мазур решил, что дело в шляпе и пенсионер вот-вот умрет. Но когда авторитет в очередной раз приехал проведать старика, тот спокойно ходил по квартире и просил принести ему еще «незамерзайки». Взбешенный этим Мазур напоил пенсионера, а когда тот уснул, задушил его подушкой.

Следующей жертвой черных риелторов стала Надежда Назарова, одинокая женщина, жившая в квартире на Школьной улице в Ногинске

Родственников у нее не осталось, а значит, и претендовать на жилье было некому. Мазур быстро вошел в доверие к Назаровой и убедил оформить квартиру на него, приставив к пенсионерке своего подельника Смирнова в качестве сиделки.

Свою подругу Дубовицкую криминальный авторитет решил не посвящать в детали операции, доверив ей лишь вопросы с оформлением документов на жилье Назаровой. Но Мазур понимал, что внезапная смерть пенсионерки после заключения договора пожизненной ренты вызовет подозрения.

Поэтому еще год после переоформления квартиры Смирнов продолжал носить пожилой женщине продукты

Но 2 августа 2010 года Мазур решил, что час настал. В тот день Смирнов предложил Назаровой вместе с ним и Мазуром отправиться за город, где пожилой женщине якобы собирались купить домик в садовом товариществе.

Обрадованная пенсионерка согласилась: ее довезли до леса в районе поселка Красный Электрик. Там Назарову завели в чащу, и в какой-то момент Мазур подал Смирнову условный знак. Бандит несколько раз сильно ударил женщину в лицо, после чего та упала на землю. Тогда уже Мазур стал бить ее по голове, а потом добил жертву бейсбольной битой.

Сразу после расправы главарь передал Смирнову награду в 25 тысяч рублей. Еще 60 тысяч бандит успел получить раньше, пока ухаживал за пожилой женщиной. Что до квартиры погибшей, то несколько месяцев спустя агентство «Виктория» продало ее случайному покупателю. Скелетированные останки убитой Надежды Назаровой много месяцев спустя нашел случайный прохожий, выгуливавший в лесу собаку.

«Тело погибшей он расчленил в воде»

Свой криминальный бизнес Мазур быстро поставил на поток: он использовал самые разные схемы обогащения и отъема жилья. В этом ему помогала «агентурная сеть» из числа городских алкоголиков. Те, не вдаваясь в детали, за бутылку водки или небольшие деньги наводили бандитов на своих собутыльников, которые владели недвижимостью.

А порой жертвы и сами обращались к криминальному авторитету, зная, что тот занимается риелторской деятельностью. Так, одна из жертв по фамилии Скоробогатова после смерти супруга рассказала знакомому Мазура, что хочет продать квартиру, но половина жилья принадлежит сестре покойного мужа.

Тогда Мазур пообещал решить этот вопрос. Он встретился с сестрой покойного и предложил ей выкупить половину квартиры — та согласилась

После этого он погасил долги за коммунальные услуги Скоробогатовой на 95 тысяч рублей и выставил жилье на продажу.

Вскоре покупатель заложил для Скоробогатовой и ее свояченицы по 950 тысяч рублей в банковские ячейки риелторского агентства «Виктория». Со свояченицей, у которой был муж и семья, Мазур решил не связываться — зато сама Скоробогатова оказалась криминальному авторитету куда интереснее.

Ее убедили подписать ряд документов, которые позволили подруге Мазура Дубовицкой забрать деньги Скоробогатовой из банковской ячейки. После этого Мазур позвонил ей и предложил встретиться, чтобы отдать наличные.

Как следует из показаний самого Мазура, при встрече Скоробогатова якобы нагрубила ему, после чего он нанес ей два удара в область лица и шеи. По заключению экспертов, его удары были смертельными. Мазур погрузил тело в машину, вывез к водоему и в воде расчленил его. Части тела он раскидал в разных местах — Сергей Баканов, следователь

«Мазур накинул ей на голову пакет»

Анатолий Мазур всегда вел свои дела аккуратно, стараясь заметать следы: его жертв никто никогда не искал. Впрочем, иногда он проворачивал дела не только с одинокими людьми. Так, одной из жертв банды стала пожилая женщина, у которой была дочь, регулярно проходившая лечение в психдиспансере.

Они [бандиты] предлагали женщине подумать, как жить дальше. Намекали, что ей уже много лет, а после ее смерти о дочери некому будет позаботиться. Мазур обещал, что он и его люди не оставят в беде ее дочь в обмен на договор пожизненной ренты — Сергей Баканов, следователь

К тому времени Мазур познакомился с коллегой по криминальному бизнесу, уголовником по фамилии Леонов. Этот человек проворачивал многочисленные мошеннические схемы с жильем и пришелся Мазуру очень кстати, когда он после пары лет совместной жизни расстался с Викторией Дубовицкой.

Из-за этого криминальному авторитету пришлось закрыть компанию «Виктория»: тогда помогать Мазуру проводить сделки через риелторские фирмы стал его новый знакомый Леонов. Именно он помог найти жениха для дочери пожилой женщины, имевшей проблемы с психическим здоровьем: за небольшие деньги им согласился стать местный алкоголик по фамилии Тимофеев.

Благодаря такому маневру состоявшая на учете дочь смогла переехать в квартиру Тимофеева, а значит, больше не мешала сделке с недвижимостью ее матери. Вскоре после этого Мазур вместе с подельниками пришел к пенсионерке.

Бандиты вошли внутрь и закрыли за собой дверь. В одной из комнат Мазур накинул женщине на голову полиэтиленовый пакет и повалил ее на пол. Виктор Смирнов в это время держал ей руки и отпустил только через пару минут, когда жертва перестала подавать признаки жизни — Сергей Баканов, следователь

Тело своей жертвы бандиты аккуратно положили на диван и перевернули женщину на живот, а затем ушли. Когда некоторое время спустя в квартиру пришел Тимофеев, который не был в курсе темных дел Мазура, ему показалось, что пенсионерка просто спит. То, что женщина мертва, ее зять понял лишь вечером, когда она не проснулась к ужину.

«Иметь дела с ментами опасно»

В 2008 году деятельность Анатолия Мазура попала в поле зрения местного оперативника из отдела по предупреждению и раскрытию убийств Якова Новикова. Милиционер быстро понял, чем на самом деле вместе с сообщниками занимается криминальный авторитет.

Но организовывать оперативно-следственные мероприятия Новиков не стал: напротив, он предложил Мазуру сотрудничество — пообещал предоставлять информацию о квартирах, хозяева которых злоупотребляют алкоголем и имеют долги за коммунальные услуги.

Больше того: оперативник стал иногда подкидывать Мазуру и его бандитам идеи для заработка, однажды даже предложив совершить налет на ближайших пост ДПС, где к вечеру скапливалась довольно крупная сумма денег.

И Новиков со спокойной душой убеждал Мазура, что налет на его коллег — дело по-настоящему выгодное

Эта ситуация для криминального авторитета была непростой. С одной стороны, вести дело с милиционером было опасно — Новиков всегда мог подстроить задержание банды за преступление, идею которого он сам и подсказал. С другой, отказываться от предложений милиционера тоже было чревато проблемами: тот мог просто отдать бандитов в разработку коллегам.

«Иметь дела с ментами опасно», — так в конце концов решил Мазур. Он установил за Новиковым слежку и, хорошо изучив его, принял решение о ликвидации. Милиционера заманили в подсобное помещение неподалеку от офиса, где располагалась «Виктория»: там с ним якобы хотели обсудить некий дом, который можно дешево купить и дорого продать.

Заговорщики думали, что Новиков будет один, но тот приехал с подругой. Как только он зашел в подсобное помещение, милиционеру трижды выстрелили в голову и грудь. Вошедшую следом женщину также убили выстрелом в голову — Сергей Баканов, следователь

Тела погибших отвезли в район деревни Ельня в Ногинском районе Московской области и закопали там вместе с пистолетом и гильзами.

«Сотрудники МВД были связаны с Мазуром»

Анатолий Мазур на протяжении многих лет безнаказанно действовал на территории Московской области. Многие в криминальном мире знали его как отморозка и очень жестокого человека. Из показаний его сообщников следует, что незадолго до расправы над семьей подполковника Подмаркова Мазур хвастался, что недавно убил свою сотую жертву.

При этом он пользовался авторитетом, активно поддерживал заключенных и скидывал деньги в воровской общак. Многие авторитетные уголовники предпочитали не враждовать с этим опасным человеком, а водить с ним дружбу. Так, среди знакомых Мазура были воры в законе Олег Пирогов (Циркач) и Игорь Кокунов (Вася Бандит).

Мазур не раз участвовал в разборках и «стрелках» в качестве авторитетного лица. Как правило, он преследовал свои интересы, но временами вписывался за других — Сергей Баканов, следователь

Концом криминальной карьеры Мазура стала расправа над семьей подполковника Подмаркова, которая вызвала широкий общественный резонанс. Тогда же выяснилось, что криминальный авторитет и раньше совершал заказные убийства, порой за весьма скромные гонорары.

К примеру, однажды он по заказу жителя Ногинска Александра Ралдугина убил его брата-наркомана всего за 300 тысяч рублей. Жертву задушили и положили на дно могилы, вырытой для покойницы из дома престарелых. Гроб с телом женщины бандиты просто поставили сверху.

Каким образом преступная деятельность банды Мазура многие годы оставалась вне поля зрения местных правоохранительных органов, до сих пор остается загадкой. То, что у бандитов была хорошая конспирация, а их жертвами становились одинокие асоциальные люди, такой милицейский (а позже и полицейский) провал объясняет лишь отчасти.

Из уголовного дела были выделены материалы в отношении сотрудников МВД, которые тем или иным образом были связаны с Мазуром. В начале нулевых, к сожалению, близкие взаимоотношения милиционеров и криминалитета еще имели место быть — Сергей Баканов, следователь

В 2017 году Анатолия Мазура приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима за убийства. Теперь же ему снова предстоит предстать перед судом и ответить за свою деятельность уже в качестве черного риелтора. Рассмотрение дела в суде начнется в конце августа, при этом сам Мазур настоял на суде присяжных.

Впрочем, как объясняет следователь Сергей Баканов, главарь бандитов потребовал суд присяжных не потому, что верит в возможность быть оправданным ими. Дело в том, что подбор и назначение присяжных занимает определенное время — и на этот период Анатолий Мазур будет находиться в СИЗО. А условия в изоляторе куда мягче, чем в колонии особого режима, где Мазур отбывает пожизненный срок.

Владимир Седов