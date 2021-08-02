Скандалы: Прокурора Сызрани свалило настойкой

Вадима Федорина поймали на получении взятки от производителя аптечного алкоголя

Самарский райсуд на два месяца арестовал прокурора Сызрани Вадима Федорина, подозреваемого в покушении на взяточничество. Прокурора задержали сотрудники регионального УФСБ при получении 3 млн руб. Деньги передавались якобы за покровительство бизнесмену при расследовании уголовного дела.

Взяткодателем, по неподтвержденным данным, может являться известный самарский предприниматель Дмитрий Островский, которого называют бенефициаром ООО «Гиппократ», одного из крупнейших в стране производителей средства «Боярышник настойка» и другой спиртосодержащей аптечной продукции.

По данным источников “Ъ”, прокурор Сызрани Вадим Федорин, подозреваемый в покушении на взяточничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ), в минувшую субботу был арестован Самарским райсудом Самары на два месяца. В областном следственном управлении СКР отказались комментировать эту информацию.

30 июля прокурора задержали сотрудники регионального УФСБ при получении 3 млн руб. Первым об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Незаконное вознаграждение якобы передавалось за покровительство при расследовании уголовного дела. Господин Хинштейн отметил, что шокирован новостью, так как знает Вадима Федорина около десяти лет, с тех пор как тот, будучи прокурором Шигонского района Самарской области, «объявил войну милицейской ОПГ, возглавляемой местным начальником РОВД».

Должность прокурора Сызрани господин Федорин занимает с августа 2020 года. До этого прокурор, говорится на сайте администрации Сызрани, возглавлял отдел противодействия коррупции прокуратуры Самарской области. В органах юстиции, пишет администрация, Вадим Федорин работает с 1997 года.

Как говорилось в СМИ и Telegram-каналах, взяткодателем якобы является предприниматель Дмитрий Островский, по неподтвержденным данным, контролирующий самарское ООО «Гиппократ», оператора одноименного завода в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области.

Предприятие выпускает лекарственные настройки на основе боярышника и других растений. В 2020 году выручка «Гиппократа» превысила 1,9 млрд руб., чистая прибыль составила 0,9 млн руб.

В мае текущего года врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских потребовал закрыть завод из-за причинения вреда экологии. В 2017 году по вине «Гиппократа» прорвалась дамба бардохранилища. Это привело к проблемам с двумя прудами, которые восстанавливались в основном за счет областного правительства. В рамках уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды к ответственности привлекли руководителя аффилированного с «Гиппократом» ООО «ИАЦ «Брок»» Владимира Панарина. Ссылаясь на то, что компания возместила 2,3 млн руб. ущерба, следственный орган прекратил расследовать уголовное дело, заменив его штрафом в размере 55 тыс. руб.

В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Во время судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения Вадиму Федорину, он рассказал, что уголовное дело якобы связано с выдачей «Гиппократом» справок для водительских прав без заключений нарколога и психиатра.

С соответствующей жалобой в прокуратуру обратились главные врачи наркологического и психоневрологического диспансеров. Получить комментарий от Дмитрия Островского “Ъ” не удалось — телефон бизнесмена был недоступен.

Сабрина Самедова, Самара