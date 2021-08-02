Внедорожный тест-драйв под Тарутино

Завершился очередной тест-драйв в

рамках ежегодной Премии Внедорожник года, который проходил на границе

Московской и Калужской областей. В нем приняли участие журналисты и блогеры,

протестировавшие восемь номинантов на премию. Общее подведение итогов состоится

в сентябре, а пока формируется мнение о номинантах.

В

начале теста участники традиционно собрались у “Клуба 4х4”, а затем направились

к границе Калужской области. Там им предстояло

пройти проверку легким бездорожьем, благо погода стояла сухая и жаркая и

глинистые берега речки Нара оказались проходимы без применения лебедки и

другого арсенала настоящего джипера.

В

основном маршрут проходил по умеренному бездорожью: грунтовым и проселочным

дорогам. Но местами приходилось преодолевать ручьи, броды, колеи, крутые спуски

и подъемы.

Проезжая

на берегу Нары, колонна внедорожников притормозила в долине природных ключей,

где один из них образует живописный водопад «Радужный». Это одна из самых привлекательных

природных достопримечательностей к юго-западу от Москвы. Обычно его

относят к Подмосковью, хотя административно Радужный водопад находится в Калужской

области.

Другим примечательным

местом на маршруте стало село Тарутино. Оно замечательно тем, что возле него 18

октября 1812 года состоялось знаменитое сражение, в котором русское войско под предводительством фельдмаршала

Кутузова нанесло сокрушительный удар наполеоновским солдатам под командованием

маршала Мюрата.

В

тест-драйве приняли участие внедорожники и кроссоверы совершенно разных весовых

категорий. Это и овеянный легендами Camel Trophy, но принципиально новый Land Rover Defender, три классических

пикапа: ISUZU D-MAX, Toyota Hilux, Мitsubishi L200, внушительный KIA Mohave,

несколько среднеразмерных кроссоверов и даже квадроцикл CF MOTO CFORCE 800 HO EPS.

Для последнего участника была подобрана специальная трасса.

И

если для «ударной» части колонны не оказалось непреодолимых препятствий, то

«легкая кавалерия» отдельные, более сложные участки, просто объехала. Это относилось к INFINITI QX50, Hyundai Santa Fe, Geely Coolray. Тут

нужно отметить мужество, с которым боролся с бездорожьем единственный

представитель автопрома Поднебесной. Ему стоило бы вручить отдельный приз за

упорство.

После

дня, проведенного на бездорожье, исключительно уместной оказалась вкусная джиперская каша, настоянная на гаечном ключе 24/32. В большом походном

шатре, раскинутом организаторами мероприятия на берегу Нары, за чашкой чая и

кофе происходил эмоциональный обмен впечатлениями.

Одновременно

на соседней поляне провели конкурс от одного из спонсоров Премии –

производителя аккумуляторного инструмента Greenworks. По условию конкурса

нужно было выкосить участок травяного луга электрическим триммером спонсора и

собрать наиболее художественный стожок травы. Единодушным голосованием выбрали

победителя, получившего в награду аккумуляторный шуруповерт.

Еще

один спонсор премии – компания Kwazar

с AutoLand

приготовили для всех участников тестов наборы автомобильной косметики.

Благодаря

этому тесту на берегах Нары стали немногим более понятны возможности

автомобилей.

Портал “Дни.ру” является информационным партнером

профессиональной премии “Внедорожник года”, которая вручается с 2005 года. В

этом году это произойдет уже в шестнадцатый раз. Организаторы премии – журнал “Клуб 4х4” и портал 4х4.media. Информация о премии, списки

участников и отчёты о мероприятиях, публикуются на медийных площадках ее информационных партнеров.

Проголосовать за понравившийся кроссовер или

внедорожник вы можете на сайте.