Мнение: Предсказывать я могу не хуже джуны какой-нибудь. Причём с точностью.

ЖЖ вдруг стал присылать по эл. почте ссылки на старые посты

Или так получилось, либо было специально подобрано, что две ссылки были про переводы и я зашёл на ту, которая датирована 2012 – Переводчег я!

Оказалось, что 9 лет назад я предвидел своё будущее! Под катом – тот пост.

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Вчера на работе переводил снова после интервала в несколько месяцев: не было, видать, нужды.

А тут вдруг появилась оная.

Всего две странички, но сделал за полчаса где-то.

Остальные полтора часа до кофейной паузы бил балду в сети, в т. ч. отфрендил с пяток затесавшихся нашистиков и прочее такое околачивание груши.

Я ж не буду показывать, на что я на самом деле способен, а платят мне почасовую.

Потом лениво распечатал, пошёл, показал шефу.

Он сказал, что всё отлично,сделал пару поправок, на которые я снова затратил время, примерно полчаса (три слова добавил).

Да, к слову, перевод был с французского на английский.

Отправил ему, попил кофе, начал, наконец, к 11 утра работать.

Так и проработал весь день, а ближе к концу шеф присылает новый имейл.

В Торонто, куда был отправлен мой перевод, внесли дополнения, и надо будет эти дополнения переводить в понедельник с утреца уже на французский.

Потянем время снова.

Начинаю серьёзно думать: если наш отдел закроют, а такова неумолимая свинцовая мерзость жизни – пейджеры катятся в закат, и, возможно, придётся идти на телефон, а я отвык уже совсем за 10 лет от работы с клиентурой, хотя могу и там даже денежек побольше, то не вернутся ли мне в профессию, которую я действительно люблю и знаю.

Кстати, в переводческом мире открылась совершенно новая ниша.

На Рождество беседовал я с дамой, которая работает в переводческом агентстве "Версаком"

http://www.versacom.ca

В штате работает, не фрилэнсер.

Говорю ей, что есть у меня уже диплом-сертификат переводчика с английского на французский.

А она мне, после подробного разговора, что у них и как почём, вдруг выдаёт, что у них каждый день приходят запросы на переводы НА РУССКИЙ!

(Она, естественно, знала, что мы русские – мы дружим с квебекцами семьями)

В частности из ведущих банков Канады, в первую очередь от Банка Руаяль.

И, понятное дело, расценки на перевод-то уже канацкие. то бишь 15-20 центов словцо.

Вона как оборачивается. Дама тут же готова была дать рекомендацию и т.д.

Только я ещё не готов. Ну невыгодно тут зарабатывать помимо основной работы – задушат налогами.

Но тенденция хорошая.

Теперь россияне едут в Канаду с деньгами. С хорошими.

Хотят, как и китайцы, получать внятное обслуживание на своём языке.

Банки тренд ловят чётко. Они – как компасы. Если что в экономике меняется, они тут как тут.

А я ведь ещё запросто могу переводить теперь и с испанского и с итальянского хошь на русский, хошь на французский. На английский не возьмусь – не натаскан.

Но если позаниматься этим специально…

Прекрасно, когда есть выбор.

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Итак, что случилось. Через 4 года после написания поста, что выше, наш отдел был практически закрыт.

Осталось в нём 4 человека из 20+, работавших в отделе пейджеров. Всем был предложен хороший пакет, три месяца полной оплаты, помощь в трудоустройстве и т.д. За примерно год до закрытия отдела у меня была возможность попробовать безболезненно перейти на работу в другом месте, недалеко от станции метро Жан Талон. Я съездил туда три или четыре раза и, уверен, вполне справился бы с той работой в инвентаре, но уже не с пейджерами, а с запчастями,в частности, к радиостанциям, используемым на "скорых", пожарных, в аэропортах и т.п.

Там были очень хорошие условия труда, возможности для роста и т.д. Начальником отдела был мужик лет под 70, продолжавший работать и бывший в очень хорошей форме.

Я сразу, рыбак рыбака видит даже с бодуна, понял, что он тренируется, о чём его спросил. Он подтвердил, мы нашли общий язык, думаю, что всё сложилось бы. Но был один громадный минус, который всё перечеркнул. До места работы надо было добираться от 40 минут до часа. Хотя работа начиналась в 7 часов и в 3:30 ты уже был свободен, трафик начиная с 5 утра был жуткий.

Я пробовал в объезд, какая-то часть пути была хорошей, но автодороги с пробками избежать невозможно никак, а это километров 10, где ты можешь застрять и на 2 часа. Причём обратный путь тоже в трафике. Чтобы приноровиться, мы с супругой даже ездили в выходные смотреть оптимальный путь два раза.

Пробовал добираться автобусом и метро – терялось минимум часа полтора, да и от метро топать с километр.

Один раз я шёл зимой в жуткий холоднющий дождь, капли которого превращались в лёд.

Тротуар был как каток, ноги разъезжались, а цепи для обуви я не взял.

Вставать надо было часа в 4 утра.

Мне, привыкшему в течение 15 лет доходить до работы за 5-7 минут и приходить обедать домой, это всё было пыткой.

Поэтому я сослался на невозможность поднимать тяжести, справка от врача у меня такая есть, хотя там особых тяжестей и не было, и доработал до разгона нашего отдела поблизости от дома.



Кампус нашей фирмы Белл находится за этими башнями.

Была возможность ездить поближе, на остров Сестёр-монахинь (L'île des Sœurs), где Белл выстроил новый кампус, но там та же история, жуткий трафик вообще в любое время. Да и возможность не 100%. Поэтому, короче, я сделал 2 попытки подать резюме по месту прежней работы, тоже не подарок, на телефоне, это я проходил и знаю, что такое недовольный клиент, поэтому не сильно расстроился, когда не прошёл ни на одну из этих позиций.

Что заставило меня взглянуть на варианты досрочного ухода на пенсию. А их было, если не ошибаюсь, 4 штуки. Типа получать по 500 долларов до конца жизни, по 1000 лет 10, что – то ещё. Я выбрал вычерпать всё, максимум, до достижения 65 лет, мне в тот момент был 61 год, а такая, то есть выйти на пенсию раньше 65, возможность предоставлялась только по достижении 60. Потом подключалась провинция и федералы, плюс немного до конца жизни продолжала бы платить работа. И это было НАИЛУЧШИМ решением. С 2016 по 2020 я получал очень хорошо и в 2019 начал работать переводчиком на систему здравоохранения и соц. служб Квебека. Потом подступил к горлу пенсионный возраст и выяснилось, что с добавкой к пенсии по старости я практически ничего не проиграл. А если бы продолжал получать те (условниые) 500 долларов, то добавки у меня не было бы.

Теперь о том, как я вернулся к профессии, по которой в мае 1998 года собственно и эмигрировал. Я довольно много рассказывал об этом под тэгом "Переводы". Тэги у меня с большой буквы. Повторяться не буду, кто захочет, полистает. Но если сократить – в Орден переводчиков я не вступил, даже не хочу писать почему, скажу только, что с полгода назад мы обменялись сообщениями, в конце котрого (с их стороны) было сказано, что мне "скоро ответят". Понятие о скорости у них своеобразное, прямо скажем. Бог с ними.

Я посотрудничал примерно с полсотней заказчиков из России, заработал в общей сложности за год тысячи 2 долларов за всё про всё. Для сравнения скажу, что за один перевод, который я сделал в Канаде полтора года примерно тому назад, мне отвалили 1170 долларов. Работал я над ним дня три от силы. Поэтому сейчас я оставил себе одно только бюро из Питера, с которым сотрудничаю, чтобы не потерять форму в английском. Даже на этой неделе что-то переводил про биткойны. И они платят нормально по русским меркам, капуста всегда пригодится, когда в Россию поеду.

Все потуги завербоваться в банки или бюро переводов типа цитированного выше Версакома, как и затею получить бакалавра или мастера, потратив на это кучу денег и сил, я тоже забросил. После полутора лет работы с SIUSSS я убедился в том, что ничего этого не нужно. Дефицит русских переводчиков в Монреале, а порой и за его пределами (два раза ездил в Шатоге и в Сен Катрин и несколько раз в Лаваль) огромен. Я не знаю точно сколько нас, но мне говорили ещё о двух женщинах. Факт остаётся фактом – я работаю практически через день.

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Апдейт от 17 июля 2021. Работаю, считай каждый будний день. Даже и сегодня, в субботу, отправил письменный перевод на 88 долларов. 352 слова в нём.

Работы от силы два часа с выверкой. На прошлой неделе отказал в переводе, который был запланирован на утро, так как вечером у меня был другой.

Но если бы захотел – то успел бы повсюду. Просто уже я выбираю, что брать, а что нет.

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