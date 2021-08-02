Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет отцом в седьмой раз

57-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и 33-летняя Кэрри Саймондс скоро снова станут родителями! О своей второй беременности девушка сообщила на своей странице в Instagram, также поделившись печальным моментом своей жизни – незадолго до этого она пережила выкидыш. Вероятно, будущий малыш появится на свет в конце декабря, к Рождеству.

В начале года у меня случился выкидыш, который разбил мне сердце… Я чувствую себя невероятно счастливой, что снова забеременела, но я также чувствовала себя на нервах. Проблемы с фертильностью могут быть очень тяжелыми для многих людей, особенно в то время как на таких платформах, как Instagram, может показаться, что все хорошо, – написала она в социальной сети.

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон на саммите G7, 2021 год

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Кэрри Саймондс начали встречаться в 2018-м, тогда она работала руководителем пресс-службы Консервативной партии, членом которой и является Борис. Кэрри известна своим твердым характером и неоднократным превышением полномочий по отношению к подчиненным. В конце концов она была уволена с этой должности – по некоторым версиям из-за недопустимого обращения со своими коллегами и из-за личной связи с Борисом Джонсоном.

Впервые в объективы фотографов парочка попала в феврале 2018 года – вместе они появились на черно-белом балу в Лондоне. А спустя пару недель их видели в ресторане. Вскоре они перестали скрывать отношения, вместе поселились в четырехкомнатной квартире в доме №11 по Даунинг-стрит (вместо небольшой двухкомнатной официальной резиденции в доме № 10) и завели собаку.

29 апреля 2020 года в одной из клиник Лондона у пары родился сын Уилфред Лори Николас. О беременности Саймондс стало известно 1 марта. Для Джонсона этот ребенком стал шестым, а для Кэрри – первенцем. Во время беременности Кэрри и сам Борис переболели коронавирусом. Информация об их помолвке появилась еще в марте 2020-го, всего спустя 10 дней после завершения бракоразводного процесса с Мариной Уилер, матерью его четверых детей. Вместе супруги прожили 25 лет и расстались в 2018 году. Но свадьбу они сыграли только через год – 29 мая 2021-го влюбленные тайно обвенчались в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За последние 200 лет это первый раз, когда действующий премьер-министр связал себя узами брака. Такое случалось ранее лишь однажды – на посту премьера женился Роберт Дженкинсон в 1822 году.

Отцом скольких детей на самом деле является политик, доподлинно неизвестно. Официально он признал только пятерых. Помимо двух дочерей и двух сыновей от Марины Уиллер (вместе супруги прожили 25 лет и расстались в 2018 году), у Бориса есть внебрачная дочь, родившаяся в 2009 году от романа с арт-консультантом Хелен Макинтайр. Сначала Борис отрицал свое отцовство, но после громких судебных разбирательств в 2013 году имя политика на законных основаниях появилось в графе “отец” в свидетельстве о рождении девочки.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс