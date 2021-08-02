 

Россияне из-за пожаров стали реже летать в Турцию

02.08.2021, 16:34, Новости дня
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Спрос на туры в Турцию из-за лесных пожаров снизился среди российских туристов, сообщили представители отрасли.

«На фоне негативного информационного фона по итогам прошлой недели новые бронирования туров в Турцию снизились на 31% по сравнению с позапрошлой неделей, однако, по всей вероятности, тренд является временным, так как присутствует тенденция перераспределения спроса на сентябрь. Турагенты и туристы уверены, что к сентябрю все проблемы с пожарами в Турции будут решены», – сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», передает РИА «Новости».

Гендиректор турагентской сети «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов рассказал, что на прошлой неделе бронирование новых туров на некоторое время приостанавливалось.

«Когда бушевали пожары, многие, кто должен был в ближайшие дни лететь в Турцию, проявляли обеспокоенность в отношении ситуации там, но сейчас пожары локализованы, ситуация нормализовалась и туристы, которые ради безопасности были эвакуированы из отелей, снова вернулись и продолжают отдых. В связи с этой положительной информацией объем продаж по Турции восстановился на прежний уровень», – рассказал он.

Также в «Интуристе» добавили, что запросов на досрочное прекращение отдыха не фиксируют. Уточняется, что «в случае с регионом Сиде, если поступали жалобы туристов на задымление, им предлагалось переселение в другие курортные районы Турции и отели».

«Двадцать девятого июля принимающий офис «Интуриста» в Мармарисе провел превентивные переселения туристов из трех отелей, расположенных в зоне риска. В этот же день, после того, как случилось возгорание еще в нескольких регионах, то всех гостей, которые находились в зоне риска, эвакуировали и разместили в других отелях. 30 июля пожар был ликвидирован и туристы смогли вернуться в свои отели», – добавили в компании.

Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.



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