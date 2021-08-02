Первого президента Кыргызстана, которого разыскивали по подозрению в коррупции, доставили к следователям

Об этом 2 августа проинформировала пресс-служба комитета, сообщило “Радио Азаттык”.

“В результате принятых ГКНБ мер бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан межведомственной следственной группе. В настоящее время Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия”, – сказано в сообщении.

Акаев сам прибыл в Бишкек, чтобы дать показания по делу о коррупции на различных этапах проекта разработки крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения Кумтор, рассказал экс-премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов изданию 24.kg по итогам встречи с нынешним президентом страны Садыром Жапаровым.

Жапаров “проявил великодушие и дал возможность” Акаеву приехать, заявил он. По данным Кулова, экс-президент готов сотрудничать со следствием.

Контекст:

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1990-го по 2005 год, ушел с должности после протестов, которые назвали Тюльпановой революцией. После него страну возглавлял Курманбек Бакиев (2005–2010 годы). Он ушел в отставку после волны протестов.

Акаев и Бакиев бежали из страны, известно, что первый жил в Москве, второй – в Минске. Обоих объявили в розыск по делу Кумтора 8 июля, их обоих подозревают в коррупции, Акаева – еще и в превышении полномочий.

Кумтор сейчас разрабатывает канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% компании. Предприятие обеспечивает 10% ВВП Кыргызстана и 20% объема промышленности, отмечает “Радио Азаттык”.

По данным следствия, Акаев превысил полномочия, когда заключалось соглашение с канадской Cameco Corporation, которая разрабатывала месторождение в 90-х годах. В 2003 году при реструктуризации генерального соглашения с Cameco доля Кыргызстана в компании Centerra была занижена на 25,7%, заявляли в ГКНБ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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