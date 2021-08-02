 

В России осудили украинца за якобы попытку контрабанды деталей для зенитно-ракетного комплекса

02.08.2021, 16:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины. При осуществлении противоправной деятельности виновное лицо использовало подложные документы, псевдонимы, применяло меры конспирации”, – утверждают в ФСБ.

Российский суд признал гражданина Украины виновным в совершении преступлений по  ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 226.1 (незаконное перемещение через границу вооружения, военной техники, оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники) Уголовного кодекса РФ.

В итоге суд приговорил украинца к трем годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.04 / Hürriyet Daily News – Турция введёт частичный карантин на Рамадан

17.11 / В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение требований агитации

20.02 / Великобритания выделила Украине деньги на поддержку «крымских» структур Киева

03.07 / Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяную езду

27.11 / Huawei выпустит новый смартфон с процессором Qualcomm

27.07 / Эксперты рекомендуют думать о хорошем — против стресса в карантин помогут даже печеньки

22.08 / Пандемия является напоминанием, что здоровье и экономика неразделимы – глава ВОЗ

25.07 / Кузин: В 2020 году против основных заболеваний в Украине было привито 80% детей. На фоне карантина это очень хороший показатель

23.07 / Зеленский ввел санкции против российского онлайн-сервиса Wildberries. Ритейлер продавал футболки с изображением Путина

14.03 / Ученые подтвердили факт существования компьютера в Древней Греции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика