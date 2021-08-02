В России осудили украинца за якобы попытку контрабанды деталей для зенитно-ракетного комплекса

“В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины. При осуществлении противоправной деятельности виновное лицо использовало подложные документы, псевдонимы, применяло меры конспирации”, – утверждают в ФСБ.

Российский суд признал гражданина Украины виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 226.1 (незаконное перемещение через границу вооружения, военной техники, оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники) Уголовного кодекса РФ.

В итоге суд приговорил украинца к трем годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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