Две украинки впервые в истории выступят в финале забега на 400 м с барьерами на Олимпиаде

Рыжикова (54.23) и Ткачук (54.25) показали третий результат во втором и третьем полуфинальных забегах, отмечается на сайте Игр.

Украинки стали двумя спортсменками, которые вышли в финал с лучшим временем (из каждого из трех забегов в финал выходят легкоатлетки, занявшие первое и второе места, а также две, которые показали лучшее время).

Это первый случай в олимпийской истории Украины, когда в финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами выступят две украинки, отмечается на сайте Федерации легкой атлетики.

Среди восьми участниц финала, который пройдет 4 августа, у Рыжиковой – четвертый лучший результат в этом сезоне (52.96), у Ткачук – седьмой (54.02).

Контекст:

31-летння Рыжикова – вице-чемпионка Европы 2018 года на дистанции 400 м с барьерами, отмечается на сайте Игр в Токио. В этом году украинка дважды финишировала второй и один раз третьей на этапах коммерческих соревнований Бриллиантовой лиги.

26-летння Ткачук свой лучший результат в карьере показала в этом году. На соревнованиях Бриллиантовой лиги спортсменка один раз финишировала третьей на этапе в Осло (Норвегия), сообщается на сайте Олимпиады 2020.

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