В Украине выявили схему контрабанды фальсифицированных лекарств на миллионы гривен – ГПСУ

Фигуранты наладили поставки медпрепаратов сомнительного происхождения от транспортировки через границу до поступления в розничные сети аптек.

“На границе с РФ в пункте пропуска “Бачевск” задержали автомобиль MAN. В нем обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним”, – отметили в релизе.

Одновременно в Киеве правоохранители провели обыски у лиц, которые получали контрабандные лекарства и распределяли их по сети аптек. Обыски прошли и в аптеках, которые были задейстованы в розничной торговле фальсификатом.

“Изъято более 10 тыс. единиц медицинских препаратов более тысячи наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен. Все направлено на проведение соответствующих экспертных исследований”, – сообщили в ГПСУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

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