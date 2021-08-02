 

Представлен первый водонепроницаемый смартфон компании Redmi Note 10 JE

02.08.2021, 16:22, Разное
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Первый смартфон с водонепроницаемым корпусом представила компания Redmi. Note 10 JE кроме защитных свойств, получил также NFC и ряд других интересных параметров.
Смартфоны последних лет все чаще получают от производителей защитные свойства. Многие компании выпустили уже целые серии аппаратов, соответствующих стандарту IP69. Однако уровень защиты IP68 получили только флагманские, свой вклад в этой сфере сделал и бренд Redmi, выпустив Note 10 JE. Девайс получил сертификат, гарантирующий ему полноценную защиту от воды. Сначала он появится в продаже в магазинах Японии с ценником в 260 долларов США.

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 JE, который изначально можно будет купить в магазинах японских операторов связи по цене около 260 долларов. За эти деньги покупателям предлагается целый ряд технологий, так, экран диагональю 6,5 дюйма имеет разрешение 2400 на 1080 точек и с врезанной 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Главный объектив основной камеры составляет 48 миллионов пикселей. Продуктивность и быстродействие Redmi Note 10 JE обеспечивает однокристальная платформа Snapdragon 480 от Qualcomm с модемом для работы в мобильных сетях пятого поколения. Объем оперативной памяти здесь – 4 гигабайта, а для хранения данных предусмотрен 64-гигабайтный флэш-накопитель.

Высокая степень автономности гарантируется наличием аккумулятора вместительностью 4,8 тысячи мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Также аппарат оснащен сканером отпечатков пальцев для быстрой разблокировки и идентификации пользователя в сервисах с подобной возможностью. Для коммуникаций с другими устройствами и бесконтактной оплаты Redmi Note 10 JE имеет “на борту” модуль NFC. Стартом продаж смартфона назначен на 13 августа.

Источник: www.ixbt.com



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