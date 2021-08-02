Daily Mirror – «отрабатывают глубокое проникновение в Атлантику» — учения российских подлодок встревожили британских аналитиков

Активность ВМФ РФ в Норвежском море вызывает опасения у военных экспертов в Великобритании. Они утверждают, что российские субмарины проекта «Борей», способные переносить гиперзвуковые ракеты, тренируются погружаться на предельную глубину, чтобы незаметно проникать в Атлантический океан, пишет Daily Mirror.



Reuters

Российские ударные субмарины выполняют задачи по «глубокому проникновению». АПЛ проекта «Борей» погружаются на глубину более 500 м, что выше предельных значений, чтобы затем попытаться «войти в Атлантику незамеченными», пишет Daily Mirror.

По утверждению издания, подобные тренировочные операции «Северного флота Владимира Путина» в сопровождении большого количества спасательных судов проводятся в Норвежском море. Оно имеет подходящую максимальную глубину — 4 тыс. м.

Предполагается, что подводная лодка проекта «Борей» может нести на борту новые противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Они способны достигать скорость до 2,7 км/с, и считается, что надёжной защиты от них не существует, отмечает Daily Mirror.

Военные манёвры, которые свидетельствуют о том, что эти ракеты можно разместить на большей глубине, чем предполагалось ранее, встревожили аналитиков. Они опасаются, что РФ «ускоряет подготовку» к потенциальному конфликту.

«Причина этих миссий с погружением на экстремальную глубину ускользает от большинства аналитиков. Но, возможно, за этим стоит стремление получить незаметный доступ к Атлантике», — предположил один из источников издания.

«Россия стремится использовать как можно больше мощи и влияния по всему миру. Особенно это касается Северного флота, который необходим для выхода в Атлантический океан», — добавил собеседник Daily Mirror.

Российские подводные лодки обычно не опускаются ниже отметки в 400—480 м. Их предельная глубина, на которой существует опасность взрыва судна, составляет 900 м, считает издание.

«Настроение в российской системе обороны вызывает тревогу уже несколько месяцев. Это особенно проявилось в недавнем наращивании войск недалеко от границы с Украиной», — заявил Daily Mirror военный эксперт Брюс Джонс.

«Этот последний шаг может быть направлен на то, чтобы произвести впечатление на НАТО и просто заставить страны нервничать. Но всё это определённо означает обострение ситуации, и теперь они (российские Вооружённые силы. — ИноТВ), похоже, уделяют особое внимание подводным миссиям», — добавил Джонс.