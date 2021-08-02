Euronews – сотни задержанных в ходе протестов против санитарных ограничений в Берлине

Массовые акции протеста против коронавирусных ограничений в Берлине переросли в столкновения с полицией, в итоге сотни людей были арестованы. В стране действует запрет проводить собрания — и власти не выдали официального разрешения для демонстрации. Однако протестовать выходят тысячи людей, включая и правых, и левых, и противников вакцинации, и сторонников теории заговора, передаёт Euronews.

В столкновения с полицией переросла демонстрация протеста в Берлине, задержаны не менее 600 человек. Несмотря на запрет проводить собрания, около тысячи жителей немецкой столицы прошли маршем по центру города, выражая своё возмущение одобренными правительством мерами по борьбе с коронавирусом штамма «дельта».

В мае Германия ослабила многие карантинные ограничения. Тем не менее, для того чтобы пообедать во внутренних помещениях ресторанов или разместиться в отеле, требуются доказательства о том, что человек либо получил обе дозы вакцины от COVID-19, либо выздоровел после заражения, либо прошёл тест на коронавирус и результаты оказались отрицательными.

В минувшие выходные власти ряда регионов ФРГ не дали разрешение на проведение акций протеста, в том числе манифестации движения Querdenker из Штутгарта. Но протестующие в Берлине запрету не подчинились.

Querdenker, наиболее заметное движение против жёстких ограничений в Германии, привлекает на свои демонстрации тысячи людей, объединяя и правых, и левых, и противников вакцинации, и сторонников теории заговора.

Дата выхода в эфир 02 августа 2021 года.