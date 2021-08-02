Euronews – Польша предложила убежище белорусской бегунье Тимановской

Польша предложила убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая отказалась вернуться на родину и обратилась к МОК за помощью. Как передаёт Euronews, официальная Варшава заявила, что при желании Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в принимающей стране.

Польша предложила убежище и визу для въезда в страну белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая отказалась вернуться на родину и обратилась к МОК за помощью. Спортсменка уже прибыла в польское посольство в Токио.

Она, как сказала официальная Варшава, при желании может продолжить свою спортивную карьеру в принимающей стране.

Ранее член олимпийской сборной Белоруссии Кристина Тимановская, заявленная на соревнования в беге на дистанцию 200 метров, сообщила, что её насильно вывозят из Японии.

До того 24-летняя бегунья раскритиковала решение тренеров о её включении в эстафету 4 по 400 метров, к которой она не готовилась.

Олимпийский комитет Беларуси снял Тимановскую с соревнований в связи с её, цитата, «эмоционально-психологическим состоянием». Девушку повезли в аэропорт, где та обратилась в полицию.

КРИСТИНА ТИМАНОВСКАЯ, легкоатлетка, член Олимпийской сборной Белоруссии: Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это.

В итоге самолёт в Белоруссию улетел без спортсменки. Помощь ей оказали представители МОК и японские власти.

Активисты из Белорусского фонда спортивной солидарности подтвердили, что на родине Тимановской действительно грозит опасность. О готовности предоставить ей убежище заявили сразу несколько стран.

Дата выхода в эфир 02 августа 2021 года.