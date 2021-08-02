Скандалы: Убежище для олигарха

Калининградский офшор создан словно ради одного Дерипаски

Калининградские чиновники пытались продавить идею создания в регионе офшора примерно с 2010 года. Расчёт был таков: резиденты получат льготы по уплате федеральных налогов, например НДС, а регион заработает на обслуживании финансовых потоков и увеличении деловой активности. Собственно, по такому принципу и зарабатывают множество офшоров по всему миру.

Да, налоги снижаются чуть ли не до нуля, однако в расположенном на краю света регионе расцветает деловая жизнь. Сюда устремляются юристы, клерки, делопроизводители, нотариусы, за ними подтягиваются банкиры. Всем им нужно где-то жить, где-то обедать, где-то развлекаться. В результате в офшоре волей-неволей вырастают офисные и жилые дома, строятся гостиницы и открываются рестораны, где находится работа для местных жителей.

Говорят, чтобы решить вопрос о запуске офшора, замгубернатора Калининградской области Антон Алиханов (сейчас он уже губернатор) даже пытался использовать старые связи Евгения Зиничева, нынешнего министра ГО и ЧС и члена Совбеза. Известно, что Зиничев в 2015–2016 годах был начальником управления ФСБ по Калининградской области, а до этого работал в личной охране президента РФ.

Однако эти партизанские действия не увенчались успехом и даже настроили против Алиханова профильных федеральных чиновников как в правительстве, так и в администрации президента. Ведь регионалы попытались достучаться со своей идеей на самый верх через их головы! Формально же главным врагом офшора выступал Минфин. Ведомству Антона Силуанова, как пишут СМИ, не хотелось снижать доходную базу.

Однако сторонникам создания офшора помогли внешние обстоятельства. В 2017 году под американские санкции попал Олег Дерипаска и связанный с ним бизнес. Олигарх вмиг потерял 7,5 млрд долларов и вынужден был срочно искать убежище для своих капиталов. Но даже это не заставило его просто перевести бизнес в Россию и платить налоги на общих основаниях. Хотя, возможно, ему бы и пришлось на это пойти, однако на федеральном уровне нашлись силы, которые очень вовремя для Дерипаски подхватили уже, казалось бы, похороненную идею создания офшора в Калининграде.

Убежище для олигарха

В итоге в 2018 году на острове Октябрьский был открыт специальный административный район (САР). Место это в Калининграде называют просто «остров». Он хотя и находится в самом центре города, но до последнего времени не был застроен и представлял собой чуть ли не болото, где из примечательных объектов была только лодочная станция. Осваивать «остров» стали к чемпионату мира по футболу 2018 года. Тогда здесь построили современный стадион стоимостью 17,75 млрд рублей. На нём было отыграно четыре матча, а что делать с ареной дальше в отсутствие в городе сильной футбольной команды, никто не знал. Идея создания офшора хоть как-то оправдала траты на стадион. В его административных помещениях оборудовали офисы, которые теперь сдаются резидентам САР.

Да, это совсем непохоже на условия, которые создают бизнесменам на Кипре или на Сейшелах. Впрочем, дело не только во внешнем антураже, который, похоже, калининградской зоне вообще без надобности. Обычно офшоры привлекают резидентов, зарабатывая на небольших пошлинах. К примеру, мы без труда нашли компанию, которая бралась оформить офшор на Сейшелах за неделю всего за 590 евро. Причём в эту сумму уже включены даже госпошлины за первый год. Конечно, не исключено, что менеджер по продажам офшоров пытался скрыть от нас информацию о кое-каких грядущих расходах, например, занизить стоимость найма номинальных директоров и плату за поддержание фирмы в сейшельском реестре IBC. Хотя даже с учётом этого дополнительные затраты могли составлять несколько сотен долларов. Однако даже этот агент потерял интерес к разговору, как только мы завели речь о регистрации фирмы в калининградском офшоре. И это неудивительно.

Дело в том, что для случайных бизнесменов, ищущих низкие налоги, путь на остров Октябрьский закрыт на замок. Зарегистрироваться там могут только те фирмы, которые до 2018 года уже были созданы в других юрисдикциях. Это наводит на мысль, что система создавалась под конкретных бенефициаров, в частности, попавших под зарубежные санкции. В пользу такого подозрения говорит и тот факт, что российские власти гарантируют определённый уровень конфиденциальности владельцам бизнеса. Проще говоря, налоговые чиновники других стран не получат официальной информации о том, кто стоит за конкретной компанией, зарегистрированной на Октябрьском. Есть и имущественный ценз – балансовая стоимость компании должна быть больше 0,5 млрд рублей, кроме того, в течение полугода нужно инвестировать в России 50 млн долларов. Так что ни о каких стартапах в области «цифровой экономики» и речи быть не может. Всё явно заточено под собственников крупных промышленных объектов.

Самая сладкая «плюшка» для резидентов российского офшора помимо конфиденциальности – сниженный налог на выплаченные дивиденды. Ставка для публичных компаний составляет 5%, в то время как на Кипре она была поднята до 15%.

Так кто же стал резидентом САР в Калининграде? Это 43 международных компаний с российскими корнями. Самые известные из них – Ет+ Group и «Русал», созданные всё тем же Олегом Дерипаской. Также здесь прописаны ещё как минимум семь малоизвестных компаний, связанных с ним же. Через одну из таких структур, например, «Русал» владеет долей в «Норникеле». Бенефициары остальных компаний не раскрываются или же они малоизвестны. Но показательно, что многие из них ведут так называемый холдинговый бизнес. То есть владеют производствами на территории России, получают от них прибыль, а затем выводят её в западные трастовые фонды.

Бюджетная стройка

Калининградская область не получила от офшора тех благ, о которых поначалу говорили было местные чиновники. Например, так и не появилась плата за присутствие в регионе или обязательство для резидентов нанимать местных сотрудников. Есть данные, что зарегистрированные в САР фирмы в среднем содержат здесь всего одного-двух сотрудников. И даже те находятся в Калининграде непостоянно. Местные журналисты рассказали нам, что как-то пытались поговорить с кем-нибудь из квартирующих здесь заезжих бизнесменов, однако так никого и не нашли. Охранник сказал, что время от времени приходит женщина забирать почту, а больше он никого не видел. Так что всплеска деловой активности в Калининграде в связи с открытием САР не наблюдается.

Сейчас на «острове» планируется строительство в основном бюджетных объектов – спортивной школы, детских садов, дорог. Также власти пытаются продавать участки под жилищную застройку. Так что в ближайшие годы территория САР будет представлять собой одну большую стройплощадку с котлованами и вагончиками для рабочих. Необходимость жить и работать в таких условиях может отпугивать менеджеров и владельцев компаний, которые могли бы стать потенциальными резидентами российского офшора. На это указывали представители консалтинговых компаний ещё пару лет назад. Однако если принять точку зрения, что случайным предпринимателям здесь не очень-то и рады, то всё становится на свои места.

Звонок в Калининград

Мы попытались узнать у местных, изменило ли появление офшора деловой климат но острове. Оказалось, что многие этого даже не заметили. «К нам больше едут семьи с детьми, потока бизнесменов нет», – ответила менеджер отеля «Кайзерхоф». «Изредка бывают массовые мероприятия на стадионе или в деловом центре, но люди просто проезжают мимо нас», – подтвердила представитель выставочного центра. А в бизнес-центре «На острове», где располагается часть офисов резидентов САР, отметили, что не отделяют их от других арендаторов, и уклонились от того, чтобы сообщить количество «саровцев».

САР Владивостока

Параллельно с калининградским второй САР создавался на острове Русский во Владивостоке. Но эта затея вышла совсем уж мелкотравчатой, хотя поначалу планы были грандиозные. Спустя три года в САРе зарегистрированы только две фирмы. Это «Доналинк» Андрея Мельниченко, бенефициара Сибирской угольной энергетической компании и «Еврохима», и «Финвижн Холдингс» совладельца банка «Восточный» Артёма Аветисяна. Что касается идеи создания особой зоны на Курилах, то её уже давно озвучивали как чиновники Сахалинской области, так и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. И не секрет, что главными бенефициарами нововведений могут стать рыбопромышленники. Между тем в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока идёт большой передел. Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка активно расталкивает старожилов. То есть добытчиков, подконтрольных сенатору Андрею Пономарёву, экс-губернатору Приморья и бывшему министру регионального развития РФ Сергею Дарькину, скандально известному бизнесмену Виталию Орлову… Теперь интрига в том, кто из них сможет воспользоваться преференциями новой ОЭЗ.

Сергей Слон