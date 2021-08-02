Скандалы: Мы впереди планеты всей в балете и в уровне неравенства

Состояние 24 богатейших россиян превысило рублевые сбережения всего населения страны

Российские миллиардеры резко увеличили свои состояния на фоне ралли фондовых рынков и роста цен на сырье. За семь месяцев 2021 года 24 богатейших бизнесмена РФ разбогатели суммарно на 43,9 млрд долларов, подсчитал Bloomberg в очередном мировом рейтинге миллиардеров (BBI).

В общей сложности две дюжины россиян владеют активами на сумму 372,93 млрд долларов, или 27,194 триллиона рублей по текущему курсу.

Это больше, чем держит на рублевых счетах в российских банках все население страны — 25,667 трлн рублей, по данным ЦБ РФ на 1 июля.

Богатейшим среди российских миллиардеров остался главный акционер «Норникеля» Владимир Потанин: с начала года он увеличил свое состояние на 3,36 млрд долларов, до 33,4 млрд, и занял 42-е место в мировом рейтинге, опередив, к примеру, американца Эрика Шмидта, который вместе с Ларри Пейджем и Сергеем Брином стоял у истоков Google.

Лидером по темпу прироста богатства стал владелец «Севестали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов: его состояние выросло на 6,14 млрд долларов, до 29,2 млрд.

В российском рейтинге Мордашов занял 4-ю строчку, пропустив вперед акционера «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона и владельца НЛМК Владимира Лисина.

Михельсон за январь-июль увеличил состояние на 5,82 млрд долларов, до 30,6 млрд, а Лисин — на 5,48 млрд долларов, до 29,3 млрд.

Замыкает российский топ-5 основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Его капитал Bloomberg оценил в 21,3 млрд долларов, что на 4,01 млрд больше, чем в начале года.

Лишь пять российских миллиардеров из 24, включенных в рейтинг, зафиксировали снижение своих состояний в 2021 году.

На 886 млн долларов обеднел владелец СУЭКа и «Еврохима» Андрей Мельниченко. Его состояние опустилось до 17,2 млрд долларов.

770 млн долларов потерял акционер Альфа-банка, Veon («Билайн») и X5 Retail Group Михаил Фридман. Его активы на начало августа оцениваются в 13,7 млрд долларов.

На 428 млн долларов, до 9,36 млрд долларов снизилось состояние партнера Фридмана по инвестициям Германа Хана.

На 731 млн долларов обеднела гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, на 355 млн — Алексей Кузьмичев, владеющей долей в LetterOne Holdings вместе с Ханом и Фридманом.

При богатеющих миллиардерах Россия входит в топ-5 среди крупных экономик мира по падению общего благосостояния населения.

По итогам прошлого года 111,8 млн взрослых россиян обеднели суммарно на 338 млрд долларов и завершили год со средним благосостоянием в размере 27,162 тысячи долларов на человека, подсчитали аналитики Credit Suisse.

При этом подавляющее большинство российских граждан обладают активами на сумму в разы ниже, поскольку уровень неравенства в РФ — один из самых высоких в мире.

С коэффициентом Джинни 87,8 Россия опережает почти все страны Латинской Америки (кроме Бразилии — 88), большинство государств Африки (кроме ЮАР — 88), уступая лишь отдельным ближневосточным петрократиям (ОАЭ — 88,8, Бахрейн — 88,9) и излюбленным офшорам миллиардеров (Багамские острова — 91,2).

У половины населения России, по подсчетам Credit Suisse, суммарный объем активов не превышает сумму в 5431 доллар на человека. Это медианный уровень благосостояния, который по сравнению с прошлым годом сократился на 691 доллар, 11,2% — на столько обеднел среднестатистический россиянин за год пандемии.