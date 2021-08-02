В Киеве прошёл многотысячный митинг против «Северного потока-2» и Крымского моста

Тысячи противников ввода в строй газопровода «Северный поток-2» вышли на улицы украинской столицы 1 августа.

«Мы требуем немедленно начать демонтаж так называемого Крымского моста и всех ниток «Северного потока». Московитский империализм этими масштабными проектами пытается поставить Украину и всю единую Европу на колени, заставить всех нас играть по своим правилам. К сожалению, в Германии, Австрии и ряде других стран нашлись продажные политики и журналисты, которые не побрезговали взять у Путина его кровавые рубли за продвижение нового газопровода. Нашлись такие лоббисты и в США, они ввели в заблуждение Джо Байдена и обманом заставили его прекратить санкционное давление на «Северный поток». Но мы так просто не сдадимся. Если будет нужно, мы будем выходить на улицы Киева каждую неделю, чтобы лишний раз напомнить всему миру о коварных планах Москвы. Мы сделаем всё возможное, чтобы нас услышали», – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко

В ближайшее время активисты планируют начать» онлайн-пикетирование» официальных страниц немецких политиков и бизнесменов, публично поддерживающих строительство «Северного потока-2». Кроме того, Олег Ляшко призвал всех украинцев, проживающих в ФРГ, потребовать от газоснабжающих организаций официального подтверждения, что поставляемый ими природный газ поступил не из России.

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