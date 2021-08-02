Лиза Пескова о родителях, общении со старшей дочерью Татьяны Навки и жизни в России

22-летняя дочь Дмитрия Пескова Елизавета взяла пример с певицы Ольги Серябкиной и актрисы Дарьи Мельниковой и откровенно ответила на десятки каверзных вопросов своих подписчиков. В сторис девушка приоткрыла завесу тайны своей личной жизни (сказав, что у нее “есть настоящий мужчина”), семейной и профессиональной. Так, ее спросили об отношениях с матерью и второй женой Дмитрия Пескова Екатериной Солоцинской, которые не всегда были безоблачными:

Сложный период был у нас с мамой лет до 19-20. Несмотря на сложности, с ней всегда можно было поговорить абсолютно на любую тему. Это ее главное правило воспитания – общаться с ребенком как с другом, как со взрослым человеком на равных. И никаких табу – от секса, алкоголя, сигарет до религии, Вселенной и т. п. Сейчас у нас очень близкие дружеские отношения.

А вот с дочерью нынешней супруги ее отца Татьяны Навки от брака с Александром Жулиным – Сашей Жулиной – она сразу нашла общий язык:

Саша – это единственный человек, с которым проблем не было никогда, – написала она на фото с Сашей, добавив смеющийся смайл.

Лиза Пескова с матерью

Также было много вопросов об учебе, гражданстве и виде на жительство. Лиза в нескольких сторис расставила все точки над “i”:

Я родилась в Турции, гражданство у меня только РФ. Иностранного гражданства у меня не было. Есть французский вид на жительство, позволяющий учиться и работать, так как во Франции я отучилась 8 лет, а сейчас работаю на две страны с Пьером Малиновским.

С рождения почти без остановки я куда-то переезжала. Первый раз на лето меня отправили в Шотландию и во Францию в 9 лет. С 10 лет я жила во французском интернате, в 15 переехала в Москву сдавать ЕГЭ экстерном, год отучилась в МГУ, не понравилось, вернулась во Францию на бакалавриат. На магистратуру переехала обратно в Москву. В итоге у меня смешанный менталитет.

Завершая рассказ о жизни в разных странах, Лиза объяснила, поему решила вернуться в Россию:

2,5 года назад я приняла окончательное решение вернуться в Москву, так как понимала, что мне просто необходимо получить российский диплом, поставить грамотную речь на русском. Также мне очень не хватало общения с семьей. С возрастом (особенно спустя несколько лет жизни в интернате) начинаешь ценить каждую минуту, проведенную с родственниками.

Студенческие годы во Франции прекрасны, но мне показалось, что если далее я хочу работать, строить карьеру, нормально зарабатывать и вообще в принципе делать что-то, что не связано со сферой моды и искусства, – лучше переехать. И нет, я не отрицаю, что в России лично у меня много возможностей. Я полгода стажировалась в Брюсселе в Европарламенте, мне предложили работу, но я отказалась, так как хотела получить полное высшее образование.

Лиза Пескова и Саша Жулина

В заключении Лиза ответила на череду вопросов о своем отце, уточнив, что для нее он, в первую очередь, папа:

Во-первых, мой папа (прежде всего, родной папа), – пресс-секретарь. Он не президент, не политик. Во-вторых, если вам интересно, что у меня внутри, – мне очень важным было узнать его как человека. И может и не до конца, но я знаю, какой он в жизни, вы – нет. В третьих, ответственность я чувствую на себе. Такую тяжелую и большую, что почти каждый день только и думаю о том, как воспользоваться возможностями, которые мне даны и оставить свой положительный след. Как быть полезной и как в своей последний день жизни осознать, что я все сделала правильно.

Лиза Пескова с отцом Дмитрий и Лиза Песковы Дмитрий и Лиза Песковы

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились в 2010 году, а спустя 4 года у них родилась дочь Надежда. В июне 2015-го знаменитости расписались, а 1 августа того же года сыграли свадьбу. У Татьяны есть еще одна дочь – 19-летняя Александра (Алексия) от фигуриста Александра Жулина, а у Дмитрия – четверо детей от прошлых браков: 30-летний сын Николай от Анастасии Буденной, 22-летняя Елизавета, 16-летний Мика и 12-летний Дени от Екатерины Солоцинской.

Дени и Лиза Песковы Мик и Лиза Песковы