Белорусский союз журналистов заморозил участие в Международной федерации

Белорусский союз журналистов заморозил участие в международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает контакты с ее структурами. В организации пояснили, что одной из причин является грубое политическое вмешательство в дела Белоруссии и профессионального медиасообщества.

«Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ. Данное решение принято единогласно секретариатом Союза журналистов, Комитетом по этике и представителями всех областных объединений БСЖ», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале союза.

Основными причинами такого решения являются «систематическое игнорирование чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов; отсутствие солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод, грубое политическое вмешательство в дела Беларуси и профессионального медиасообщества».

Также в Белорусском союзе журналистов заявили, что чиновники МФЖ проводят «явно ангажированную и неконструктивную политику» и регулярно отступают от собственных базовых стандартов и положений конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов.

Между тем белорусская журналистка Ольга Томашевская, перебравшаяся из Минска в Грузию, по ее заявлению, из-за преследования властей, сообщила, что ее примеру последовали уже сотни коллег.