 

Самолет American Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Тель-Авива

02.08.2021, 15:40, Новости дня
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В аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива пассажирский Boeing 777-200 американской авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Майями в Тель-Авив со 183 пассажирами и семью членами экипажа на борту, совершил аварийную посадку, сообщила государственная израильская радиостанция «Кан».

По данным радиостанции, пострадавших нет, аварийная посадка совершена из-за проблем с шасси. Отмечается, что после полученного от пилотов сигнала о проблемах с покрышкой одного из колес правой стойки самолета в аэропорту был введен в действие режим чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

Самолет перед заходом на посадку сделал над аэропортом круг на малой высоте, чтобы инспекторы могли осмотреть проблемное шасси. Посадка воздушного судна совершена успешно.

Ранее в аэропорту Симферополя экстренно приземлился Boeing со 165 пассажирами.



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