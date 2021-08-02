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В Рыбинске вакцинировались более 35 тысяч человек

02.08.2021, 15:40, Новости
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В Рыбинске первым компонентом вакцинировались 36 442 человека. Завершили курс – 27 667. В медицинские учреждения поступила вакцина «Спутник-лайт» для ревакцинации.

По-прежнему прививку от коронавирусной инфекции можно сделать поликлинике по месту жительства. В лечебное учреждение нужно записаться по телефону, обратиться лично в регистратуру или оформить запись на прививку через портал госуслуг. Без предварительной записи прививку сделают в выездных пунктах вакцинации. Их три: в Общественно-культурном центре (ул. Чкалова, 89), в ТЦ «Сенная площадь (ул. Герцена, 62) и Многофункциональном центре (ул. Батова, 1). При обращении в пункт вакцинации необходимо с собой иметь паспорт и СНИЛС.

В лечебные учреждения поступили первые дозы вакцины «Спутник Лайт». Данная вакцина предназначена для тех, кто уже ранее вакцинировался, с момента полного курса прививки прошло полгода и более. Также вакцина рекомендована тем, кто недавно перенес коронавирус. Более подробную консультацию о вакцине «Спутник Лайт» можно получить при обращении в лечебное учреждение.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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