Эксперт о Галущенко: Если министра критикуют и “сбивают”, значит он делает правильные вещи

“Материалов много, но все они ссылаются друг на друга или очень похожи по тексту, что выглядит как инициированная из одного центра информационная кампания. Ну и как часто бывает, если надо информационно сбивать чиновника, то включили сценарий его связей и интересов с РФ. Я в такие бездоказательные посылы, честно говоря, не верю. Есть еще и несправедливые упреки министру в занижении цен на электроэнергию НАЭК “Энергоатом”. Несправедливые, потому что именно Герман Галущенко инициировал разработку новой модели ПСО, которая позволила бы государственным производителям электроэнергии повысить рентабельность и обеспечить такую стоимость продукции, которая создаст возможность модернизировать предприятия. Министр, кстати, неоднократно заявлял, что цены для уязвимых слоев населения не могут быть повышены, а должны быть снижены”, – написал эксперт в своей колонке под заголовком “Если министра критикуют и “сбивают”, значит он делает правильные вещи”.

Глава комитета UBTA убежден, что дальнейшее реформирование рынка электроэнергии будет проходить с противодействием со стороны “заинтересованных” сторон, которым невыгодна эффективная работа украинской энергосистемы.

“А на мой взгляд, эффективности работы энергосистемы можно достигать также и через управление Минэнерго “Укрэнерго”, МГУ и “Оператору рынка”. Ну и я бы не спешил менять министра энергетики накануне отопительного сезона. Страна долго жила без министра. И если в ВР есть консенсус о его назначении и депутаты не видят его связи с тем или иным олигархом, то лучше такого министра именно энергетики не терять, даже если правительство будет меняться в новом политическом сезоне. Потому что сорвать подготовку к отопительному сезону, помешать украинской энергосистеме пройти тестирование в изолированном режиме и, соответственно, помешать синхронизации с европейской энергосистемой и, как результат, вернуть импорт из РФ и Беларуси и продолжить зарабатывать на “схемах” в украинской энергетике может быть выгодно только полным коррупционерам или пророссийским силам. Хотя, эти две характеристики – одно и то же”, – подытожил Васильев.

Контекст:

Рада проголосовала за назначение вице-президента Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) “Энергоатом” Германа Галущенко новым министром энергетики Украины 29 апреля 2021 года.

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